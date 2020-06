Allenarsi prima di colazione: perché fra bruciare più grassi?

Fonte immagine: Istock

Secondo uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolisim, fare sport di prima mattina è meglio.

Chi fa sport sa che il momento della giornata in cui allenarsi è fondamentale: c’è chi rende di più in pausa pranzo e chi preferisce la sera ma, secondo uno studio, per ottenere il massimo del risultato bisogna allenarsi la mattina prima di colazione. Tutti. La ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolisim, fare sport di prima mattina aiuterebbe a smaltire almeno il doppio dei grassi.

Lo studio, condotto da due team differenti presso l’università di Bath, ha preso a campione 30 volontari di sesso maschile in sovrappeso o obesi. Divisi in due gruppi, ai volontari è stata somministrata la medesima dieta ed un programma di allenamento uguale e la cui unica differenza era il momento in cui svolgerlo. I risultati sono stati sorprendenti: quelli che si allenavano la mattina sono dimagriti prima e meglio di quelli che, invece, hanno mangiato prima dello sport. Entrambi i gruppi hanno fatto colazione: l’unica differenza dipendeva dal quando. Secondo lo studio i risultati dipendevano dalla risposta all’insulina, risultata migliore in chi si allenava prima di fare colazione. Ancora in corso lo stesso studio ma applicato alle donne. Promosso dunque il workout a digiuno purché sia accompagnato sempre da una dieta equilibrata e da uno stile di vita sano.