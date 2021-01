Allenarsi con il ciclo: come, quando e cosa fare

Durante la quinta fase del ciclo , quella pre-mestruale concentrazione e forze si affievoliscono, per cui bisogna tornare alle attività leggere . Preservarsi è d’obbligo ma non per questo bisogna rinunciare all’allenamento che rimane comunque una parte fondamentale della nostra giornata. La personal trainer Francesca Fanolla , specializzata in allenamenti femminili a Fanpage.it ha raccontato:

In questa fase è sconsigliata l’attività più intensa che può essere integrata con il passare dei giorni. Quando i livelli di FSH aumentano, cresce la capacità di coordinamento, di concentrazione e di forza, per cui si può già pensare di entrare in sala pesi. Al sopraggiungere del momento ovulatorio la massima capacità del sangue di saturare l’emoglobina (fondamentale per il trasporto dell’ossigeno) si consiglia l’attività aerobica come la danza, il jogging o allenamenti di tipo H.I.I.T. Da questa fase in poi l’allenamento diventa più libero e le possibilità si moltiplicano.

Chi si allena con una certa costanza sa cosa vuol dire fare training durante il ciclo mestruale : può essere molto stressante per il nostro fisico. Per non rinunciare all’ attività fisica per quasi una settimana al mese bisogna adeguare l’allenamento all’equilibrio fisiologico.

