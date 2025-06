Allerta in tutto il Paese dopo il vertice straordinario a Palazzo Chigi: aumentano i controlli su infrastrutture, città e sedi diplomatiche.

Dopo i bombardamenti sul sito nucleare di Fordow, attribuiti a Stati Uniti e Israele, il governo italiano ha convocato un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi. La riunione, presieduta dalla premier Giorgia Meloni, ha coinvolto ministri, intelligence e alti funzionari della sicurezza. Al termine dell’incontro è stato deciso un rafforzamento straordinario della vigilanza in tutto il territorio nazionale, con una rete di controlli mirati su oltre 29 mila obiettivi sensibili, già sotto osservazione.

L’allerta riguarda principalmente infrastrutture critiche italiane, ma anche luoghi strategici legati agli interessi di Washington e Tel Aviv, compresi siti culturali, luoghi di culto, ambasciate e sedi diplomatiche. A Roma, dove si svolgono gli eventi del Giubileo, il livello di sorveglianza è stato elevato. Attenzione particolare anche al Vaticano e alle zone limitrofe, considerate ad alto rischio in caso di azioni ostili.

I siti più vulnerabili: basi militari, ferrovie, porti e gasdotti sotto sorveglianza

In un’ipotesi di escalation, l’Italia potrebbe subire attacchi diretti. Le strutture ritenute più esposte sono le basi militari a Ghedi, Sigonella e Aviano, utilizzate per operazioni NATO nel Mediterraneo. Nodi ferroviari come Milano, Bologna, Napoli e Roma sono classificati come potenziali bersagli, al pari di tunnel internazionali come il Frejus e il Brennero.

Sorvegliati anche i porti militari di Taranto, La Spezia e Augusta, quest’ultimo punto chiave per il pattugliamento navale alleato. La minaccia si estende poi alle infrastrutture energetiche: i poli industriali e petrolchimici di Porto Marghera, Ravenna, Taranto e ancora Augusta sono inclusi nella lista degli obiettivi sensibili.

La natura ibrida dei conflitti moderni impone infatti una protezione estesa anche ai gasdotti, alle centrali elettriche, agli impianti logistici e alle dorsali digitali, considerate fondamentali per il funzionamento del Paese. La perdita di queste infrastrutture avrebbe conseguenze economiche e sociali gravi, non solo in Italia ma anche per gli equilibri regionali.

Obiettivi ebraici, americani e simboli religiosi: scatta la difesa dei luoghi simbolo

Il piano di sicurezza definito dal Ministero dell’Interno comprende una rete capillare di vigilanza attiva, soprattutto nelle aree urbane a maggiore densità. Solo nella Capitale sono stati intensificati i controlli attorno a eventi culturali, manifestazioni sportive, monumenti storici e zone turistiche a rischio elevato.

Sotto osservazione anche circa 250 obiettivi ebraici e israeliani, tra sinagoghe, scuole, centri culturali, e sedi diplomatiche. Le ambasciate e i consolati statunitensi sono tra i presìdi più protetti, insieme alle aziende americane presenti sul territorio e alle catene commerciali con forti legami con gli Stati Uniti.

Il coordinamento tra forze dell’ordine e servizi segreti è stato rafforzato. Sono stati attivati protocolli straordinari per fronteggiare minacce terroristiche e garantire la tenuta delle principali strutture strategiche italiane.

Nel comunicato ufficiale diffuso dal Viminale, si precisa che il monitoraggio delle attività investigative sarà continuo e adattato in tempo reale all’evolversi della situazione mediorientale.

La popolazione è stata invitata a collaborare con le autorità segnalando eventuali situazioni sospette. Le forze dell’ordine, intanto, rimangono operative h24, con pattugliamenti potenziati, presìdi fissi nei punti chiave e l’attivazione di unità specializzate in prevenzione antiterrorismo.