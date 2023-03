AGN ENERGIA insieme a LifeGate e Biorfarm per le piccole realtà agricole italiane

AGN ENERGIA ha già adottato 100 alberi e donato la relativa frutta alla Caritas di Bologna, ma il progetto è ancora più ambizioso: tutti i dettagli

Quando pensiamo alle tante azioni che ogni giorno possiamo compiere per tutelare l’ambiente e assicurare alle future generazioni un pianeta più sano ci vengono in mente cose che richiedono un piccolo sacrificio in più, come spostarsi a piedi o in bicicletta invece di prendere l’auto. E poi ci sono scelte più semplici come fare la spesa preferendo prodotti a chilometro zero, più gustosi e con minore impatto sull’ambiente.

Non è affatto un caso che nella Città dell’Energia di AGN ENERGIA – la rappresentazione della città ideale del futuro, visitabile da tutti con Greeny, un divertente avatar virtuale – uno dei quartieri, la Valle del Sole, presenti anche un super campo di frutta con prodotti agricoli biologici di assoluta qualità e nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’ambizioso progetto è stato lanciato da AGN ENERGIA, azienda leader nella fornitura di GPL da oltre 60 anni, che opera in tutti i settori energetici, dai gas tecnici non inquinanti al gas naturale, dall’energia elettrica 100% green alla produzione di energia da fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico. Da tempo si impegna anche sul fronte della sostenibilità, proponendo inoltre soluzioni di risparmio ed efficienza energetica e per la mobilità elettrica.

Il progetto Save The Farm: cos’è e come funziona

L’obiettivo di AGN ENERGIA non è solo quello di coinvolgere i cittadini a una maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente, sensibilizzando sulle tantissime azioni che tutti noi possiamo fare, ma anche comunicare i tanti progetti che l’azienda sta portando avanti per contribuire a ridurre il nostro impatto sul pianeta. Uno di questi è il progetto Save the Farm di LifeGate e Biorfarm, che AGN ENERGIA ha deciso di sostenere per promuovere importanti benefici ambientali e sociali sul territorio e favorire i piccoli coltivatori italiani.

Save The Farm si muove su un doppio binario: da un punto di vista sociale contribuisce a generare una serie di benefici per i coltivatori bio coinvolti nel progetto, mentre da un punto di vista ambientale ha un ruolo nella salvaguardia della biodiversità e nel contrasto ai cambiamenti climatici.

Grazie a questo progetto AGN ENERGIA ha già adottato 100 alberi e donato la relativa frutta alla Caritas di Bologna, ma il progetto è ancora più ambizioso: dare il buon esempio, continuando ad espandere la collaborazione, anche coinvolgendo i propri clienti GPL del settore agricolo ad aderire a tale iniziativa per beneficiare dei vantaggi a loro riservati.

Ognuno di noi può adottare alberi da frutto biologici in diverse piccole aziende agricole presenti sul territorio nazionale e ricevere direttamente la frutta degli alberi adottati, freschissima e di stagione, a 24-48 ore dalla raccolta.

Il sito di Biorfarm, il più grande campo digitale d’Italia, permette di seguire questa filiera sostenibile attraverso una mappa in cui visualizzare il frutteto adottato e scoprire dove sono coltivati gli alberi, in che modo e da quali agricoltori, e addirittura le emissioni di CO2 che vengono assorbite.