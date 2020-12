Infrazione UE per l'Italia riguardo l'inquinamento dell'acqua da nitrati, Legambiente chiede al governo interventi immediati.

Inquinamento da nitrati per l’acqua in Italia, tanto da far scattare una nuova procedura di infrazione UE. Una notizia rimarcata da Legambiente, che plaude alla ricezione (da parte dell’Unione Europea) delle diverse denunce presentate.

L’Italia risulta ancora in ritardo, sottolinea l’Unione Europea, nella ricezione della direttiva UE sull’inquinamento delle fonti idriche da nitrati d’origine agricola. Le misure sono state introdotte solo parzialmente all’interno dell’ordinamento italiano, da qui il nuovo richiamo da parte dell’UE.

La nuova messa in mora dell’Italia da parte delle istituzioni europee non ha sorpreso Legambiente, che da anni denuncia i ritardi nell’aggiornamento delle normative di settore:

La nuova messa in mora del nostro Paese da parte dell’Unione europea non arriva inaspettata, di sicuro non per noi che abbiamo segnalato queste condotte a Bruxelles. Pone ancora una volta all’attenzione del Governo italiano il problema strutturale riguardante in modo particolare la gestione dei reflui zootecnici in Pianura Padana (e non solo), che presenta livelli di carico ambientale incompatibili con la qualità delle acque definita a livello comunitario.

Lo spandimento di liquami nel periodo invernale deve restare vietato ed è grave che le condotte da noi denunciate, in aperta violazione delle normative europee, siano state messe in atto dalle Regioni con il formale benestare del Ministero dell’Agricoltura. I reflui zootecnici devono diventare l’alimentazione dei digestori anaerobici per la produzione di biometano con cui alimentare i trattori agricoli di nuova generazione e i mezzi pesanti che trasportano i prodotti dell’agroalimentare dal terreno agricolo ai punti vendita. Solo così si potrà trasformare il problema dei reflui della zootecnia in una grande opportunità per decarbonizzare la filiera agricola del nostro Paese.