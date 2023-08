Acqua di cocco: usi e benefici

Eletta al ruolo di “panacea contro tutti i mali”, l’acqua di cocco è una bevanda particolarmente apprezzata dagli sportivi, ma non solo. Si ritiene che questa bevanda aiuti a reidratare il corpo dopo l’attività fisica, che sia in grado di migliorare la salute della pelle e rinforzare i capelli. Ma a cosa fa davvero bene l'acqua di cocco?

Fonte immagine: Pixabay

L’acqua di cocco è una bevanda fresca e idratante, utile per aumentare le energie e migliorare la salute. Negli ultimi anni, questa bevanda dal sapore fresco e dolce ha riscosso un grandissimo successo. Il motivo? Semplice: molti ritengono che l’acqua di cocco sia in grado di offrire una serie di benefici straordinari.

Ad esempio, c’è chi sostiene che questo liquido chiaro aiuti a eliminare i chili di troppo, chi ritiene che si tratti di un ottimo energy drink da bere dopo l’allenamento, e chi lo ha eletto a miglior drink dell’estate, ideale per reidratare il corpo e migliorare la salute.

Ma quanto c’è di vero in tutto questo?

Come spesso accade quando si parla di trend e mode “salutistiche”, sembra che l’acqua di cocco sia assurta al ruolo di “cura contro tutti i mali“.

Tuttavia, è sempre bene esaminare i fatti e capire, effettivamente, a cosa potrebbe far bene questa bevanda.

In questo articolo scopriremo quali sono i benefici per corpo, pelle e capelli, e vedremo le possibili controindicazioni dell’acqua di cocco che è bene conoscere prima di berla tutti i giorni.

Prima, però, rispondiamo a un’importante domanda, e cioè: cos’è l’acqua di cocco?

Acqua di cocco: cos’è?

In poche parole, con questo nome si indica un liquido di colore chiaro e leggermente traslucido che viene ricavato dalle noci di cocco (Cocos nucifera) più acerbe.

Considerando che una noce di cocco impiega circa un anno per diventare bella matura, l’acqua di cocco verrà estratta dalle noci di cocco di 6-7 mesi, ovvero da quelle più giovani e verdi.

Ma che differenza c’è tra acqua di cocco e latte di cocco?

Mentre il latte di cocco viene preparato mescolando l’acqua alla polpa del cocco grattugiata, l’acqua non contiene polpa. Non a caso, contrariamente all’acqua di cocco, il latte ricavato da questo frutto è particolarmente ricco di grassi.

Proprietà e calorie

E a proposito di grassi, diamo un’occhiata alle proprietà nutrizionali di questa famosa bevanda naturale. Quante calorie contiene? E apporta forse delle vitamine o minerali?

Dal punto di vista “calorico”, in una porzione da 100 grammi di acqua di cocco sono contenute poco meno di 20 calorie.

Ciò vuol dire che questa bevanda fornisce molte meno calorie rispetto ai normali succhi di frutta o alle bevande elettrolitiche che puoi acquistare al supermercato.

La bevanda, venduta perlopiù come drink naturale per chi fa sport, apporta anche minerali ed elettroliti (soprattutto sodio, potassio, magnesio, manganese e calcio), utili per il recupero dopo l’attività fisica.

È inoltre fonte di vitamine (soprattutto quelle del gruppo B e vitamina C) e apporta pochi zuccheri e pochissimi grassi.

A cosa fa bene l’acqua di cocco?

Fonte: Pixabay

Conosciamo adesso le proprietà nutritive dell’acqua di cocco, ma a cosa fa bene questo drink? E perché tante persone ne sono così innamorate?

Certo, si tratta di una bevanda dissetante, rinfrescante e di un modo alternativo per reidratarsi in estate o dopo una faticosa attività fisica, ma c’è di più.

Vediamo quali altri benefici offre alla salute:

Aiuta a reintegrare i liquidi persi: l’acqua di cocco viene impiegata anche in caso di diarrea, proprio per reidratare il corpo nei pazienti con dissenteria Contiene sostanze antiossidanti, che aiutano a combattere il danno cellulare e gli effetti deleteri dei radicali liberi Tiene a bada la fame, fa sentire sazi più a lungo e, di conseguenza, potrebbe farci mangiare meno e perdere peso Aiuta a ridurre i livelli della pressione sanguigna, probabilmente grazie alla ricca presenza di potassio: se stai assumendo farmaci per l’ipertensione, però, evita di consumare regolarmente questa bevanda, per non alterarne il funzionamento Fa bene anche alla pelle: c’è chi dice che applicare l’acqua di cocco sulla pelle aiuti a ridurre l’acne grazie alle sue proprietà antimicrobiche Utile anche per i capelli: si ritiene che l’acqua di cocco offra benefici anche per i capelli, in quanto li rende più forti e idratati, ne promuove la crescita, riduce la forfora e reidrata il cuoio capelluto Un ottimo rimedio dopo sbornia: alcune persone bevono l’acqua di cocco per combattere l’hangover dopo sbornia. Grazie alla presenza di elettroliti, la bevanda potrebbe infatti ridurre i sintomi che avvertiamo dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino in più.

Controindicazioni

Ma l’acqua di cocco può far male alla salute? E quando è il caso di evitarla?

In linea di massima, se assunto con moderazione, questo drink è considerato sicuro per la salute. Un consumo eccessivo, d’altro canto, potrebbe causare una condizione chiamata “iperkaliemia”, che consiste in un accumulo di potassio nel sangue.

È inoltre meglio evitare di assumere questa bevanda in presenza di patologie come insufficienza renale o malattia renale cronica, malattie metaboliche, diabete e iperglicemia.

L’assunzione regolare di acqua di cocco è sconsigliata anche per le donne in gravidanza e per i bambini di età inferiore a un anno, poiché non se ne conoscono i potenziali effetti avversi per la salute del piccolo.

Ricordiamo infine che questo drink è naturalmente sconsigliato per le persone che soffrono di allergia al cocco, in quanto potrebbero sviluppare reazioni avverse anche gravi.

Quanta acqua di cocco si può bere al giorno?

Abbiamo visto che, quando si parla di acqua di cocco, è sempre meglio non esagerare.

Sebbene molti la considerino una vera panacea contro tutti i mali, in realtà esistono delle controindicazioni che bisogna sempre tenere a mente.

Ma quando bere l’acqua di cocco e, soprattutto, in che quantità?

In realtà non esistono indicazioni precise al riguardo, ma di solito si consiglia di assumerne non più di 1-2 bicchieri al giorno. Scegli preferibilmente un’acqua pura al 100%, senza zuccheri o aromi aggiunti, così da poterne assorbirne tutti gli effetti benefici tenendo alla larga i possibili rischi per la salute.

