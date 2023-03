A Milano apre lo Spazio della Solidarietà di Primavera: la nuova raccolta fondi per Exodus di Don Mazzi

A Milano apre lo Spazio della Solidarietà: dal 30 marzo al 2 aprile la raccolta fondi per Exodus di Don Mazzi al Moscova District Market

Tra gli appuntamenti fissi nel periodo natalizio a Milano c’è da ben 22 anni il Mercato della Solidarietà, l’evento solidale organizzato dalla Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi in cui trovare tante idee regalo alternative per tutti i gusti e per tutte le età e, allo stesso tempo, aiutare il progetto portato avanti da diversi decenni da Don Mazzi, una vera e propria istituzione nelle attività per il recupero di tossicodipendenti.

Il grande successo dell’edizione invernale ha spinto la Fondazione Exodus Onlus a fare il bis in questo 2023, con un’edizione primaverile che aprirà i battenti il 30 marzo 2023. Lo Spazio della Solidarietà di Primavera sarà a tutti gli effetti un’edizione speciale per festeggiare insieme l’arrivo della primavera e raccogliere fondi per l’importante e storico progetto educativo di Don Antonio Mazzi.

Fino al 2 aprile 2023, tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00, ci si potrà recare in una location esclusiva come il Moscova District Market di via Alessandro Volta 7/A a Milano e fare shopping solidale scegliendo tra le tante proposte di Grandi Firme della “collezione Primavera-Estate di Exodus”, da accessori a capi di abbigliamento, da calzature a prodotti beauty e profumeria, tutti prodotti donati dalle tante Aziende Amiche che, credendo ancora nel valore della solidarietà, hanno permesso alla Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi di realizzare l’evento che si candida a diventare un altro appuntamento annuale benefico per la città di Milano.

L’ingresso allo Spazio della Solidarietà di Primavera sarà libero e per chi cerca una scusa in più per recarsi al Moscova District Market è già stato annunciato un evento imperdibile: Don Antonio Mazzi sarà presente il 30 marzo 2023 alle 18.00, nel primo giorno dell’evento, per presentare il suo ultimo libro, “Se grandina a primavera. Amare e educare gli adolescenti (e noi stessi) in un tempo di crisi“, con tanti nuovi preziosi insegnamenti e concrete regole di vita per percorrere un viaggio completo attorno al mondo giovanile.