Eni insieme a Videocittà 2024 a Roma dal 5 al 7 luglio 2024 al Gazometro

Eni si conferma Main Partner di Videocittà, il festival che celebra la cultura digitale e l'innovazione audiovisiva, a Roma dal 5 al 7 luglio 2024.

Il Complesso del Gazometro di Roma Ostiense si prepara ad accogliere, dal 5 al 7 luglio 2024, la nuova edizione di Videocittà, il festival dedicato alla visione e alla cultura digitale, che vede Eni come Main Partner. Questo appuntamento annuale diventa una vetrina per le ultime tendenze nella comunicazione audiovisiva e digitale, con un programma ricco di momenti di spettacolo, networking e intrattenimento per il pubblico.

Eni, attraverso la collaborazione delle sue società Enilive e Plenitude, si impegna a valorizzare il proprio approccio integrato all’energia, mirando a soddisfare le esigenze quotidiane dei clienti con un’offerta completa di servizi, soluzioni e prodotti energetici. Un esempio concreto di questo impegno è l’installazione “Nebula”, una creazione site specific realizzata in collaborazione con Quiet Ensemble, con le musiche di Giorgio Moroder e la produzione esecutiva di Eventi Italiani, curata da Videocittà.

Situata all’interno del Gazometro, “Nebula” diventa un punto di riferimento visibile da diverse parti di Roma, promettendo un’esperienza immersiva che guida lo spettatore in un viaggio emotivo attraverso gli elementi della Terra e lo spazio, culminando nella meraviglia di una nebulosa.

Dopo il successo dell’edizione precedente, Videocittà arricchisce ulteriormente il suo programma. Tra le novità, performance AV esclusive, talk show con ospiti di spicco e una celebrazione per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Si segnalano inoltre la prima nazionale del progetto VR “ODE corporis” del Teatro dell’Opera di Roma e una selezione di esperienze in realtà virtuale e videoarte.

Il Gazometro si trasformerà in un vero e proprio distretto dell’audiovisivo, con installazioni luminose, suoni e una serie di eventi che animeranno le notti romane, confermando Videocittà come un evento imperdibile per gli appassionati di nuove culture digitali. Il programma completo dell’evento è disponibile a questo indirizzo.