Se sei un cittadino che percepisce l’Assegno Unico, è bene fare attenzione ad un serie di scadenze che sono in corso e, soprattutto, all’aggiornamento del tuo modello ISEE.

Sì, perché sono in corso alcuni particolari cambiamenti che porteranno coloro che percepiscono questo assegno a vedere alcune variazioni nella cifra quanto anche nell’accreditamento della stessa, se non presentano un modello ISEE aggiornato di tutto punto.

Ecco tutto quello che devi sapere e conoscere su questi aggiornamenti e se sei, ancora o meno, percettore di questo particolare assegno dato dallo Stato. Vediamo insieme.

Assegno Unico: variazioni a febbraio

Una delle domande che tutti i cittadini che lo hanno sempre ricevuto è: quale sarà la data di assegnazione e di incasso dell’Assegno Unico per il mese di febbraio 2025? Questo sostegno economico che si presenta essere fondamentale per molte famiglie che sono in difficoltà economica, questo mese tarda ad arrivare. Ma ci sono delle motivazioni ben precise.

Come sappiamo, qualsiasi bonus o qualsiasi agevolazione fiscale, vengono calcolate in base al modello ISEE correttamente presentato ed aggiornato, che rappresenta la situazione economica di una determinata famiglia e di tutti i suoi componenti. Gli importi dell’Assegno Unico potranno variare in base alla situazione economica della famiglia stessa e ad eventuali variazioni nel reddito o anche nella composizione del nucleo familiare.

Questo particolare Assegno è il sostegno economico che viene dato alle famiglie in difficoltà con figli a carico. Quando verrà pagato in questo mese di febbraio? Ecco alcune cose da sapere:

I beneficiari, che già lo ricevono da tempo, avranno il pagamento tra il 15 e il 17 febbraio prossimi;

Coloro che hanno presentato modifiche o nuove domande nel mese di dicembre, riceveranno l’accredito verso la fine di febbraio 2025.

Cosa cambia e come aggiornare l’ISEE

Come annunciato dall’INPS, però, i beneficiari vedranno delle novità sull’importo dell’assegno.

Chi ha già una domanda di assegno unico universale approvata, non dovrà presentare una nuova richiesta, a meno che non abbia ricevuto comunicazione di decadenza, revoca o rifiuto della domanda. Per garantire il corretto calcolo dell’importo, è necessario presentare un nuovo modello ISEE aggiornato per il 2025.

Tra le novità che potrebbero le famiglie trovare, vi sono: