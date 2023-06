A cosa fanno bene i germogli di bambù

I germogli di bambù sono considerati un alimento benefico, dal buon contenuto di proteine, carboidrati, vitamine, fibre e minerali, a fronte di un bassissimo contenuto di grassi. Ma il sapore e l'odore non sono molto apprezzati, se anche le proprietà sono note. Dal Sud-Est asiatico, fino alle regioni dell'Occidente, questo cibo si è meritato fama e onori per i suoi molti benefici.

Fonte immagine: Pixabay

Dal Sus-Est asiatico fino alle nostre tavole occidentali, i germogli di bambù si sono fatti strada con un seguito di estimatori. Se da una parte il profumo e il sapore non sono per tutti, in quanto molto forti, il loro profilo nutrizionale ha fatto la differenza, convincendo anche i più restii al consumo. Ma capiamo a cosa fanno bene i germogli di bambù.

Il loro apporto nutrizionale, come accennato, li rende un alimento facile da consumare per tutti, in quanto è leggero ma non per questo poco nutriente. Il contenuto maggiore di questo cibo è l’acqua, inoltre vanta solo 5,2 grammi di carboidrati ogni 100 e 2,6 grammi di proteine, a fronte di sole 27 calorie e 0,3 grammi di grassi.

Fonte: Pixabay

Germogli di bambù: valori nutrizionali

Lo abbiamo visto in parte nel paragrafo in alto: i germogli di bambù sono un alimento light che si presta a diventare un ingrediente per insalate e ricette di verdure per chi è a dieta. Lo si abbina in modo semplice a carne o pesce, ma anche a burger vegetali per chi segue una dieta priva di ingredienti di origine animale. Ma vediamo la tabella nutrizionale.

Per 100gr di germogli di bambù abbiamo:

Acqua 91 gr

Energia 27 Kcal

Proteine 2,6 gr

Carboidrati 5,2gr – di cui 3gr di zuccheri, 2,3gr di fibre

Calcio, Ca 13mg

Ferro, Fe 0,5 mg

Magnesio, Mg 3 mg

Fosforo, p 59 mg

Potassio, k 533 mg

Sodio, Na 4 mg

Zinco, Zn 1.1 mg

Rame, Cu 0.19 mg

Manganese, Mn 0,262 mg

Selenio, Se 0.8 µg

Vitamina C, acido ascorbico totale 4 mg

Tiamina 0,15 mg

Riboflavina 0.07 mg

Niacina 0.6 mg

Acido pantotenico 0.161 mg

Vitamina B-6 0,24 mg

Folati 7 µg

Le 5 proprietà dei germogli di bambù

Il bambù ha una sua ampia fama nella medicina olistica e quasi ogni parte della pianta, dai rizomi alle radici fino alle foglie, sono un ingrediente di rimedi naturali molto efficaci. Si va dalla sua efficacia per il trattamento delle ferite e si finisce con i dolori articolari. Che fa capire il perché si sia meritata una grande fama in giro per il mondo.

Ma oggi parliamo di germogli e vediamo di seguito le 5 proprietà per la salute che questo alimento promette, ma sempre in un regime dietetico bilanciato.

Per la salute cardiovascolare – I germogli di bambù sono alleati della salute del cuore: i fitosteroli e fitonutrienti contenuti in questo alimento, lo rendono un amico contro il colesterolo cattivo LDL e la pressione alta. Ma non solo, sembra che mantenga anche i livelli di zuccheri nel sangue stabili, migliorando il benessere delle arterie. Per aiutare il sistema digestivo – Si dice che i germogli di bambù e le sue foglie siano un toccasana in caso di difficoltà a digerire, ma anche per il trattamento di parassiti intestinali. Le fibre aiutano anche chi ha problemi di stipsi, in quanto migliorano la motilità intestinale. Per migliorare il sistema immunitario – Le vitamine, i minerali e gli antiossidanti presenti nei germogli di bambù sono anche un valido aiuto per il sistema immunitario. Il che significa che introdurli nei cambi di stagione, quando siamo più sotto attacco dagli agenti esterni, ci può dare una mano per fortificarci. Proprietà antinfiammatorie – Di solito, la medicina naturale suggerisce il consumo di rimedi a base di germogli di bambù per chi soffre di ulcera gastrica. Il loro consumo sembra avere effetti antinfiammatori ma anche analgesici, riducendo anche il dolore. Perdita di peso – Lo abbiamo visto, i germogli di bambù sono un alimento leggero ma che tende a saziare, grazie alla componente acquosa. Ha poche calorie e zuccheri, di cui molte sono fibre e può aiutare a perdere peso. Il tutto, va detto, in un regime dietetico controllato e senza dimenticare il giusto movimento.

Fonti