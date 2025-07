Come fare la domanda e quali sono i requisiti per ricevere l’aiuto da 600 euro disponibile proprio durante le vacanze.

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, molti italiani possono beneficiare di un sostegno economico immediato: 600 euro sul conto corrente prima di agosto.

Questo bonus, erogato dall’INPS, rappresenta un aiuto concreto per affrontare l’aumento dei costi e godersi al meglio il periodo delle ferie. Vediamo a chi spettano questi 600 euro, quali sono i requisiti necessari e come presentare correttamente la domanda.

Chi può ricevere i 600 euro dall’INPS e perché

L’INPS ha previsto un contributo una tantum destinato a famiglie e lavoratori in difficoltà economica, in risposta all’inflazione e al crescente costo della vita, che non sono stati compensati da adeguati aumenti salariali. Questo bonus non è una prestazione continuativa come la NASpI o l’Assegno di inclusione, ma un intervento straordinario erogato una sola volta, con pagamenti che si prevedono tra agosto e settembre 2025. Tra i beneficiari si annoverano:

Lavoratori con contratto part-time che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro o la cessazione dell’attività;

Famiglie con un ISEE inferiore a determinate soglie, che attestano una condizione economica più fragile;

Persone coinvolte in specifici programmi di assistenza sociale.

Per ricevere l’importo, è indispensabile avere un ISEE aggiornato e valido: senza questo requisito fondamentale, si rischia l’esclusione automatica dal beneficio. La procedura per ottenere i 600 euro INPS è stata semplificata, ma richiede attenzione e precisione per evitare errori che potrebbero precludere l’erogazione del bonus. È possibile effettuare la domanda attraverso diverse modalità:

Online, accedendo direttamente al portale ufficiale dell’INPS con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS;

Contattando il Contact Center INPS, dove operatori dedicati possono fornire assistenza e chiarimenti sulle modalità di presentazione della richiesta;

Recandosi presso gli uffici territoriali dell'INPS o i patronati, che possono supportare nella compilazione della domanda.

L’INPS consiglia di monitorare costantemente il proprio fascicolo previdenziale online per verificare l’avanzamento della richiesta e di mantenere aggiornati i dati personali e bancari per evitare ritardi o disguidi nell’accredito. Il versamento del bonus viene effettuato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario o, in alternativa, tramite ricarica su carta prepagata registrata nei sistemi dell’INPS e abilitata alla ricezione delle prestazioni sociali. Questa modalità garantisce sicurezza e rapidità nei pagamenti, facilitando l’accesso ai fondi.

È quindi essenziale che la carta prepagata sia correttamente registrata e riconosciuta dall’Istituto per evitare problemi nell’accredito. In assenza di tali requisiti, il trasferimento del bonus potrebbe essere compromesso. La precisione nella compilazione della domanda e l’aggiornamento costante dei dati sono elementi chiave per garantirsi il diritto a questa misura di sostegno, che può rappresentare una boccata d’aria fresca prima delle vacanze estive. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare regolarmente il sito ufficiale dell’INPS, dove vengono pubblicate tutte le novità e le istruzioni per usufruire al meglio dei benefici disponibili.