Gatto: 5 motivi perché evita la lettiera

La presenza di un gatto in casa può migliorare l’equilibrio quotidiano, con un impatto positivo sulla routine emotiva e giornaliera. Un quadrupede d’affezione come Fufi è una figura importante, nonostante la sua predilezione per la solitudine e il relax, perché accoglierlo comporta l’introduzione di nuove dinamiche. A partire dalla creazione di uno spazio che sia di libero acceso e personale, comodo e riparato da caldo e freddo, meglio se all’interno della casa. Il micio deve poter usufruire di cure, vaccini, antiparassitari, cibo e acqua sempre freschi, quindi di una lettiera sempre pulita e igienizzata. Un luogo che imparerà a conoscere e frequentare per le sue deiezioni, ma è giusto monitorare le sue abitudini nel caso iniziasse a eluderne l’utilizzo. Un’osservazione importante che potrà condurre alle cause e quindi alla relativa soluzione.

Salute

Un gatto può evitare di utilizzare la lettiera per problemi di salute, magari alle vie urinarie, e per questo preferisce fare pipì sul pavimento: l’associazione lettiera-dolore è per lui un blocco emotivo importante. Una minzione frequente fuori dal contenitore potrebbe indicare un problema di diabete, oppure alle zampe e l’atto di scavare o saltare è per lui sinonimo di sofferenza e difficoltà.

Sabbietta

Una lettiera sporca potrebbe essere causa di rifiuto da parte del gatto, come l’utilizzo di una sabbietta nuova e dall’odore non accattivante. Il cambio deve risultare sempre graduale così da abituare il felino al nuovo profumo, esattamente come l’impiego di detergenti e saponi necessari per la pulizia del contenitore. Meglio impiegare articoli inodore e per questo non di intralcio per il quadrupede.

Marcare il territorio

Il gatto potrebbe rifiutare solo momentaneamente la lettiera, perché impegnato a marcare il territorio, in particolare se il soggetto è nuovo e non sterilizzato. La conoscenza con l’articolo potrebbe avvenire in un secondo momento, con qualche trucco educativo e un po’ di pazienza.

Troppi gatti e stress

Una casa affollata da troppi gatti, costretti a utilizzare una sola lettiera, potrebbe spingerli a sporcare fuori dalla stessa. Aggiungere un secondo contenitore risolverebbe positivamente la situazione. Un’altra causa potrebbe essere riconducibile allo stress, magari causato da un trasloco, dall’ingresso di una figura nuova e per questo estranea, oppure dall’ansia di separazione per via della troppa dipendenza dal proprietario oppure dalla non conoscenza della casa, perché luogo nuovo e ancora da scoprire. La lettiera potrebbe risultare posizionata in un luogo non gradito oppure inaccessibile: tutte problematiche per Fufi che potrebbe risolvere facendo i bisogno sul pavimento.

Veterinario

Per una soluzione immediata è bene consultare il veterinario, che potrà consigliare tecniche e regole più adatte per educare il gatto alla lettiera. Effettuando al contempo visite e accertamenti per escludere problematiche più serie e gravi, tanto da impedire al gatto l’uso della lettiera.

Se vuoi aggiornamenti su Gatti inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy