Una zebra fugge dal circo, le autorità la sopprimono

Fonte immagine: Unsplash

Una zebra scappa da un circo e le autorità, fallito il tentativo di recuperarla, la uccidono: in molti si chiedono perché non siano stati usati narcotici.

Sta sollevando polemiche in tutto il mondo, in particolare sui social network, una triste vicenda che ha visto protagonista una zebra. Fuggito da un circo, l’animale è stato infatti soppresso dalle autorità nel fallimentare tentativo di catturarlo. Il tutto è accaduto in Germania, dove l’opinione pubblica si chiede perché l’esemplare non sia stato semplicemente addormentato con un narcotico.

L’episodio è avvenuto nei pressi della cittadina di Tessin, dove un circo aveva piantato il tendone da qualche giorno. Nella giornata di ieri, attorno alle 8 del mattino, due zebre sono riuscite a fuggire dalla struttura: uno degli esemplari è stato immediatamente recuperato, mentre dell’altro per molte ore i responsabili del circo non hanno avuto alcuna notizia.

La zebra fuggitiva è comparsa qualche ora più tardi lungo le corsie di una superstrada e, per evitare incidenti, la polizia ha chiuso un lungo tratto per agevolare le operazioni di recupero. La chiusura è stata annunciata anche sulla piattaforma Twitter.

L’animale, già responsabile del danneggiamento dell’auto di un passante, si sarebbe però dimostrato molto agitato e poco collaborativo, tanto da causare anche lievi ferite a uno degli agenti presenti sul posto. Nemmeno i responsabili del circo sono riusciti a recuperare l’animale e, per questo, la polizia ha chiamato i rinforzi, facendo arrivare una squadra specializzata nel recupero di animali selvatici e un’unità dei vigili del fuoco. La zebra è stata poco dopo colpita con un colpo di arma da fuoco, morendo immediatamente, nei pressi della città di Thelkow.

In merito ai dubbi sull’azione delle forze dell’ordine, in particolare per il ricorso a normali proiettili anziché dardi con narcotici, la polizia ha rilasciato una breve nota alla stampa:

Le esatte circostanze della sparatoria sono al momento in fase di indagine.

Fonte: CNN