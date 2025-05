Quando pensi alle prossime vacanze estive, subito ti vengono in mente le spiagge esotiche, quelle tanto lontane dal nostro paese, alcune volte anche irraggiungibili.

Ciò che però dobbiamo sapere è che non per forza bisogna solo immaginare, perché molto spesso possono anche essere raggiunte queste mete così tanto ambite. E non si tratta solo di Maldive. Vediamo insieme in quali altri paradisi puoi andare in vacanza.

Maldive sì, ma ci sono anche altre mete poco conosciute ma che, comunque, hanno un mare azzurro e cristallino da far invidia proprio a queste isole. Scopriamoli insieme.

Vacanze: ecco gli alloggi perfetti

Le vacanze sono quasi alle porte e già c’è chi inizia a guardarsi attorno per iniziare a pensare dove poter trascorrere i giorni di ferie che si è prescelto. Ciò che è necessario pensare è che, molto spesso, sì, si sceglie il mare che è accanto a noi, quello dell’Italia e di casa nostra. Ma può anche capitare che, per darsi una botta di vita, si scelga di andare altrove, magari anche all’estero.

Non è sempre detto che mare cristallino sia sinonimo di Isole Maldive, anzi. Ci sono tantissimi altri luoghi che hanno lo stesso spiagge bianchissime e mare quasi trasparente ma che, come dicevamo, sono davvero poco conosciute. Un esempio su tutti? La Puglia: qui davvero ci sono dei posti e delle spiagge incontaminate che non hanno nulla da invidiare a le spiagge e ai luoghi più rinomati che siamo soliti conoscere ed ascoltare, sia in tv che sul web.

La Puglia ti aspetta per le tue vacanze

Al tempo stesso, però, abbiamo anche la possibilità di poter soggiornare in questi luoghi, riuscendo a prenotare case o un appartamento in villaggio già da ora a prezzi che sono stracciati. Case che sembrano essere quelle dei Vip ma che, in realtà, sono davvero alla portata di tutti. Vi facciamo un esempio: vi portiamo a Sava, in provincia di Taranto.

Qui c’è l’appartamento “Il Maestrale” che è composto, non solo dall’appartamento in se per sé, ma anche da un giardino. Un appartamento che comprende 2 camere da letto, un soggiorno, una cucina con frigorifero e macchina da caffè, 2 bagni con bidet e doccia. Dotata di tutta la biancheria di cui hai bisogno per il tuo soggiorno.

Dispone anche di un WIFi gratuito, parcheggio gratuito e, anche, della disponibilità di portare con te animali domestici. Il tutto su di una superfice di ben 160 mq. Il prezzo base per una settimana è di 539€ a persona. Cosa aspetti? Noi un pensierino ce lo faremmo…