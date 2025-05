Via libera ad un nuovo, e concretissimo, aiuto: fino a 1.300 euro al mese per 3 anni: quali documenti bisogna subito preparare.

Il panorama dell’imprenditoria giovanile in Italia sta per ricevere un impulso significativo grazie alla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo previsto dal decreto Coesione.

Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alle sfide economiche e sociali che i giovani imprenditori si trovano ad affrontare, soprattutto in un periodo di transizione verso modelli economici più sostenibili e digitalizzati. Con questa misura, i giovani imprenditori potranno accedere a un sostegno economico di 1.300 euro al mese per un periodo massimo di tre anni, a condizione che soddisfino specifici requisiti.

A chi spettano 1.300 euro al mese per 3 anni

L’approvazione del decreto attuativo è un passo cruciale per l’implementazione della misura. Tuttavia, i giovani imprenditori devono attendere la circolare dell’INPS, che fornirà le istruzioni operative necessarie per la presentazione delle domande. Si prevede che questa circolare venga pubblicata nelle prossime settimane, chiarendo le modalità di accesso e i requisiti da soddisfare per beneficiare dell’agevolazione. Le agevolazioni sono destinate a giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in stato di disoccupazione e intendono avviare una nuova attività imprenditoriale.

Le candidature devono essere presentate per attività che iniziano tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, e rientrano in settori considerati strategici per la transizione ecologica, digitale e tecnologica, secondo quanto indicato nell’articolo 2 del decreto. Questa selezione di settori è fondamentale, poiché mira a promuovere un modello di sviluppo economico che non solo favorisca la crescita occupazionale, ma che sia anche in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione del paese. Il decreto prevede due principali forme di incentivo per i giovani imprenditori:

Esonero contributivo fino a 800 euro mensili: I giovani che avvieranno nuove attività imprenditoriali possono beneficiare di un esonero totale dai contributi INPS per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori sotto i 35 anni. Questo esonero potrà arrivare fino a 800 euro al mese per ciascun lavoratore assunto e avrà una durata massima di tre anni, a condizione che non si superi la scadenza del 31 dicembre 2028. È importante notare che i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato non rientrano in questa agevolazione. Contributo mensile di 500 euro esentasse: Oltre all’esonero contributivo, è previsto un contributo mensile di 500 euro, esente da imposte, per un massimo di 36 mesi. Anche in questo caso, i requisiti rimangono gli stessi: le domande devono riguardare attività avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, con un termine di erogazione fissato al 2028. Questo contributo rappresenta un aiuto concreto per i giovani imprenditori, offrendo un sostegno finanziario che può rivelarsi determinante nei primissimi anni di attività.

Per accedere a questi incentivi, le domande dovranno essere presentate all’INPS, che fornirà ulteriori dettagli tramite la circolare operativa. In questa comunicazione saranno specificati i documenti necessari, i criteri di ammissibilità e le modalità di trasmissione delle domande. È fondamentale che i potenziali beneficiari si preparino per tempo, raccogliendo tutta la documentazione richiesta e comprendendo appieno i requisiti di accesso. Questa iniziativa non rappresenta solo un aiuto economico, ma riflette un cambiamento culturale significativo nel riconoscere l’importanza dei giovani nel panorama imprenditoriale italiano.

Le nuove generazioni sono spesso più propense a investire in settori innovativi e sostenibili, contribuendo alla creazione di un’economia più resiliente e adattabile. Sostenere l’imprenditorialità giovanile significa anche investire nel futuro del paese, promuovendo occupazione e sviluppo. Per i giovani imprenditori, questa misura offre un’opportunità imperdibile. Ottenere un sostegno economico in un momento cruciale come l’avvio di una nuova attività può fare la differenza tra il successo e il fallimento. Con l’aumento delle difficoltà economiche globali e locali, avere a disposizione risorse per affrontare le sfide iniziali rappresenta un vantaggio significativo.

È essenziale, quindi, che i giovani interessati si informino correttamente e preparino le proprie domande non appena le istruzioni saranno disponibili. In un contesto in continua evoluzione, è fondamentale che i giovani imprenditori siano pronti a cogliere le opportunità offerte da iniziative come questa, contribuendo così non solo al proprio successo personale, ma anche alla crescita e alla trasformazione dell’intera economia italiana verso un futuro più sostenibile e innovativo.