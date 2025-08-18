Un viaggio con il proprio cane diventa sempre più semplice: approfitta dei treni gratuiti per tutti i pet. Ecco come funziona

Viaggiare con il proprio cane in treno questa estate è più semplice e conveniente che mai. A partire da giugno e fino al 15 settembre 2025, Trenitalia ha confermato la promozione che permette di portare i cani di qualsiasi taglia gratuitamente sui treni nazionali, comprese le Frecce e gli Intercity, rendendo il viaggio estivo con gli animali domestici accessibile a tutti.

La grande novità di quest’anno riguarda la possibilità di far viaggiare liberamente il proprio cane, senza limiti di taglia, sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte. Normalmente, per i cani di taglia medio-grande è previsto l’acquisto di un biglietto a tariffa ridotta, ma dal 21 giugno al 15 settembre 2025 questo costo è azzerato, rendendo il trasporto dell’animale gratuito. La promozione, valida su tutti i canali di vendita Trenitalia – sito, app, biglietterie e call center – richiede di selezionare il servizio “Viaggia con il tuo cane”, al momento dell’acquisto del biglietto.

Per i cani più piccoli, di dimensioni tali da poter viaggiare in un trasportino di massimo 70x30x50 cm, il viaggio è gratuito anche fuori da questo periodo promozionale, purché l’animale sia contenuto nel trasportino e che ne sia presente uno per ogni passeggero. Per i cani di taglia grande, invece, è obbligatorio il possesso del biglietto – gratuito durante la promozione – e il rispetto delle norme che prevedono guinzaglio e museruola durante tutto il viaggio.

Il trasporto degli animali è consentito in tutte le classi e livelli di servizio dei treni Frecce e Intercity, con alcune eccezioni specifiche – come il livello Premium, l’area del silenzio, le meeting room e i salottini. Inoltre, nei vagoni letto e nelle cuccette è possibile viaggiare con il proprio cane acquistando l’intero compartimento, fino a un massimo di due animali per vagone.

Regole e documentazione obbligatoria per il viaggio con animali domestici

Per viaggiare in treno con il proprio cane o gatto è indispensabile essere in possesso di certificato di iscrizione all’anagrafe canina e libretto sanitario aggiornato, documenti richiesti da Trenitalia per garantire la sicurezza e il benessere degli animali a bordo.

I cani guida per persone con disabilità visiva viaggiano gratuitamente e senza obbligo di documentazione specifica, mentre i cani da assistenza devono esibire un certificato di addestramento rilasciato da un centro riconosciuto.

Sui treni regionali, invece, il trasporto degli animali di taglia media o grande è consentito con l’acquisto di un biglietto pari al 50% della tariffa di seconda classe. Tuttavia, ci sono limitazioni orarie nei giorni feriali (ad esempio, dalle 7 alle 9 del mattino) in alcune aree, per garantire il comfort di tutti i passeggeri.

Consigli pratici per viaggiare con il cane in treno

Viaggiare con un animale domestico richiede alcune precauzioni: è consigliabile far visitare il cane dal veterinario prima della partenza per assicurarsi che sia in buona salute e idoneo al viaggio. Per evitare malesseri legati al movimento del treno, è opportuno che l’animale resti a digiuno almeno due ore prima del viaggio e che sia sempre disponibile acqua fresca a bordo per prevenire la disidratazione.

Durante il viaggio, è importante assicurarsi che l’animale si trovi in uno spazio confortevole e ben arieggiato, e che sia tenuto al guinzaglio e con museruola quando richiesto. Se il treno dispone di aree dedicate ai viaggiatori con animali, è preferibile prenotare un posto in queste zone. In caso di viaggi lunghi, è consigliabile fare soste per permettere al cane di sgranchirsi le gambe e fare i bisogni.

Questa iniziativa di Trenitalia testimonia l’attenzione crescente verso la mobilità pet-friendly, accogliendo le esigenze di chi considera il proprio cane un vero e proprio compagno di viaggio. L’estate 2025 si conferma così un’occasione imperdibile per scoprire il piacere di viaggiare in treno con il proprio amico a quattro zampe, senza costi aggiuntivi e con tutte le comodità necessarie.