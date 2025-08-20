Se stai cercando lavoro, questa applicazione potrebbe essere un ottimo alleato in questa importante ricerca. Ecco in cosa consiste esattamente.

L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) è assai noto per il suo ruolo di gestore di pensioni, indennità, contributi e molto altro ancora. Sappiamo anche come l’INPS, nel caso in cui i debiti verso l’ente non vengano saldati, è solito inviare delle notifiche atte a sollecitare il rimettersi quanto prima in pari.

Altrimenti, ci saranno tutta una serie di conseguenze, come pignoramenti, fermi amministrativi e tutto ciò che molti di noi sanno già. Tuttavia, questa volta, dopo il periodo estivo, è previsto l’arrivo di milioni di lettere, indirizzate alle famiglie italiane, ma non si tratterà di cartelle esattoriali e quant’altro.

C’è una novità che molti troveranno davvero utile e interessante, e che può aprire tutta una serie di porte. Si tratta di un’app in grado di aiutare a trovare un lavoro. Ma in cosa consiste, esattamente? Ecco alcuni dettagli importanti da annotare.

Novità INPS, arriva l’app che ti trova lavoro: ecco come funziona e cosa può fare per te

In un periodo di crisi economica come quello attuale, trovare le giuste opportunità per farsi strada nel mondo del lavoro, può essere difficile.

E questo, soprattutto se si hanno pochi strumenti a disposizione. Viene dall’INPS, come detto, un’app che aiuta a trovare lavoro e cui si potrà accedere tramite un QR code contenuto nella lettera che l’ente invierà, dopo l’estate, a giovani disoccupati, che non hanno mai lavorato, o che studiano o già lavorano, ma magari vorrebbero trovare opportunità migliori.

Una volta aperta la missiva, con lo smartphone, basterà inquadrare il QR code in questione e si avrà accesso a un’area riservata che si trova sull’App MyINPS. Ed è qui che si potranno consultare moltissimi servizi di supporto come consulenze orientative, corsi di formazione, aiuto per curriculum, info su tirocini e molto altro, sempre in ambito lavorativo.

Lo scopo è quello di sostenere i giovani nella ricerca di un lavoro, e fare in modo che si riduca la disoccupazione. Altra interessante novità, in partenza da settembre, dal Ministero del Lavoro, è l’arrivo di AppLI, un assistente virtuale con AI, dedicato ai giovani. Un coach digitale che supporterà i giovani lungo il percorso.

Si tratta di un supporto per chi desidera scrivere un curriculum, che aiuta nella simulazione di colloqui di lavoro o elargisce consigli utili su come muoversi. L’app indica eventuali corsi di formazione, proposte lavorative ecc. Un aiuto non indifferente, che può fungere da faro per molti giovani che non vedono l’ora di entrare nel mondo del lavoro.