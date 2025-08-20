Si trovano a due passi dall’Italia e puoi vivere in questi due Paesi con appena 500 euro al mese senza fare rinunce.

Vivere dignitosamente con un budget contenuto è il sogno di molti che vogliono sperimentare un nuovo stile di vita senza rinunciare al comfort.

Tra le mete più interessanti a due passi dall’Italia, la Tunisia e la Croazia emergono come due opzioni valide per chi desidera vivere con circa 500 euro al mese, godendo di un ambiente ricco di storia, cultura e bellezze naturali.

Vivere in Tunisia o in Croazia con 500 euro

La Tunisia si conferma un paese dove il costo della vita è sorprendentemente accessibile, soprattutto per chi sa gestire oculatamente il proprio budget. Secondo dati aggiornati, il costo medio annuo della vita in Tunisia si aggira intorno ai 5.500 dinari tunisini, equivalenti a circa 1.600 euro. Di questa cifra, circa 1.650 dinari (meno di 500 euro) sono destinati alla spesa alimentare, mentre 1.300 dinari (sotto i 400 euro) coprono le spese abitative. Questo permette di vivere con una buona qualità senza sacrificare troppo. Con 500 euro al mese è possibile affittare un appartamento modesto ma confortevole nel centro di città come Tunisi o Sfax.

I costi di generi alimentari e trasporti pubblici sono contenuti, rendendo sostenibile uno stile di vita sereno e appagante. Inoltre, la vita quotidiana in Tunisia offre molteplici opportunità di immersione culturale: dalla scoperta delle antiche rovine romane, come Cartagine, alla gustosa cucina locale che unisce sapori mediterranei e nordafricani. Nonostante alcune rinunce e un’attenta pianificazione, vivere in Tunisia con 500 euro al mese può rappresentare un’occasione per arricchire il proprio bagaglio culturale e personale, attraverso un’esperienza di vita immersa in un contesto unico nel suo genere.

Spostandoci in Europa, la Croazia è sempre più gettonata per chi vuole trasferirsi all’estero senza spendere una fortuna. È possibile vivere con 500 euro mensili, soprattutto scegliendo città meno turistiche e località dell’entroterra. Mentre città costiere come Dubrovnik e Split presentano costi più elevati, aree come Zagabria o località interne offrono affitti più accessibili, spesso intorno ai 300 euro mensili per un appartamento modesto. Il costo della vita in Croazia sta aumentando, ma è ancora possibile mantenere un buon tenore di vita adottando strategie di risparmio.

Per esempio, fare la spesa nei mercati locali anziché nei supermercati più cari e limitare i consumi energetici sono pratiche consolidate per contenere le spese. Il clima mediterraneo, le spiagge dell’Adriatico e un patrimonio storico e culturale ricco di siti archeologici e città d’arte rendono la Croazia un luogo ideale per chi desidera un mix di qualità della vita e convenienza economica. Non è un caso se sempre più persone scelgono la Croazia per una nuova vita, soprattutto chi apprezza uno stile rilassato e a contatto con la natura, senza rinunciare a servizi essenziali e a un’offerta culturale variegata.

Che si scelga la Tunisia o la Croazia, vivere con 500 euro al mese richiede una pianificazione finanziaria accurata e alcune rinunce, ma non significa rinunciare a una buona qualità di vita. In entrambi i paesi, l’affitto rappresenta la voce più consistente del bilancio mensile, ma è possibile trovare soluzioni abitative adeguate a prezzi contenuti. In Tunisia, i mercati locali permettono di acquistare prodotti freschi e genuini a prezzi inferiori rispetto ai supermercati. Anche i trasporti pubblici sono economici e ben distribuiti nelle principali città, facilitando gli spostamenti quotidiani senza dover ricorrere all’auto privata.

In Croazia, oltre a preferire i mercati tradizionali, si consiglia di limitare i consumi energetici per abbattere le bollette. La scelta di vivere in zone meno turistiche o nell’entroterra permette di risparmiare significativamente sull’affitto, mantenendo comunque la possibilità di raggiungere facilmente il mare Adriatico. Entrambi i Paesi offrono un ambiente ideale per chi vuole vivere con un budget limitato ma senza rinunciare a cultura, storia e natura, a pochi passi dall’Italia.