Stai pensando di acquistare una nuova auto? Allora meglio valutare queste auto: le paghi poco e hanno dei consumi bassissimi.

Negli ultimi anni, la mobilità elettrica ha fatto passi da gigante, diventando non solo una scelta ecologica, ma anche un’opzione economica per molti automobilisti.

Con la continua espansione delle infrastrutture di ricarica e la progressiva riduzione dei prezzi delle auto elettriche, sempre più consumatori stanno scoprendo i vantaggi di possedere un veicolo a batteria, in particolare in contesti urbani. In questo articolo, approfondiremo i motivi per cui le utilitarie elettriche stanno conquistando il mercato e presenteremo alcune delle opzioni più interessanti disponibili oggi.

Le auto più convenienti sul mercato oggi

Le città rappresentano l’ambiente ideale per l’uso delle auto elettriche. Le caratteristiche delle strade urbane, con frequenti stop e ripartenze, permettono alle vetture a batteria di sfruttare al meglio le loro capacità rigenerative, recuperando energia durante le frenate. Questo non solo aumenta l’efficienza del veicolo, ma contribuisce anche a ridurre il consumo energetico, rendendo il viaggio più economico. Inoltre, l’ansia da ricarica, uno dei principali freni all’adozione della mobilità elettrica, viene notevolmente attenuata quando si percorrono brevi distanze. Gli spostamenti quotidiani in città, infatti, raramente superano i 30 chilometri, un’autonomia facilmente soddisfatta dalla maggior parte delle auto elettriche attuali. Questo porta a un altro aspetto fondamentale: il comfort.

Molte utilitarie elettriche offrono una trasmissione automatica, eliminando la necessità di cambiare marcia, un fattore che può risultare stressante nel traffico cittadino. Negli ultimi anni, le case automobilistiche hanno iniziato a concentrarsi sulle utilitarie elettriche, ampliando la loro offerta per soddisfare la crescente domanda di veicoli ecologici. I modelli a disposizione sono in continua crescita, e oggi possiamo trovare una gamma variegata di utilitarie elettriche a prezzi accessibili. Di seguito, esamineremo alcune delle opzioni più interessanti sul mercato, che non solo sono economiche da acquistare, ma permettono anche un notevole risparmio nel lungo termine.

Dacia Spring – Da 17.900 euro

La Dacia Spring è attualmente considerata la citycar elettrica più conveniente sul mercato. Con un restyling che ha migliorato tanto l’estetica quanto la dotazione di serie, la Spring offre due motorizzazioni, una da 45 CV e una da 65 CV. Entrambe le versioni sono equipaggiate con una batteria da 26,8 kWh, che garantisce un’autonomia di circa 225 km nel ciclo misto e fino a 305 km in ambito urbano. Questo la rende perfetta per gli spostamenti quotidiani in città, con costi di ricarica estremamente contenuti.

Leapmotor T03 – Da 18.900 euro

La Leapmotor T03 è un’auto elettrica cinese dal design simpatico e compatto, ideale per la vita cittadina. Con una batteria di 36 kWh e un motore elettrico da 95 CV, la T03 promette un’autonomia fino a 265 km nel ciclo misto e 395 km in città. Anche se non è dotata di Android Auto e Apple CarPlay, il suo rapporto qualità-prezzo e le dimensioni contenute la rendono un’opzione molto interessante per chi cerca un’auto pratica e funzionale.

BYD Dolphin Surf – Da 19.490 euro

La BYD Dolphin Surf si distingue per il suo design moderno e accattivante, combinato con tecnologie avanzate. Utilizza la piattaforma e-Platform 3.0, che garantisce efficienza e prestazioni elevate. La Dolphin Surf è disponibile con batterie da 30 o 43,2 kWh e offre un’autonomia che può arrivare fino a 322 km nel ciclo misto e 507 km in città. Con potenze che variano da 88 a 156 CV, si tratta di un’auto versatile, adatta sia per la città che per viaggi più lunghi.

Citroën Ë-C3 da 23.900 euro

Il marchio francese Citroën ha lanciato la Ë-C3 con l’obiettivo di rendere l’auto elettrica accessibile a un pubblico più ampio, in particolare a quelle giovani famiglie che necessitano di spazio e comfort senza rinunciare alla sostenibilità. Con un prezzo a partire da 23.900 euro, la Ë-C3 si posiziona in una fascia di mercato competitiva, offrendo un pacchetto allettante per chi desidera fare il passaggio all’elettrico.

EMC Yudo da 24.200 euro

Dall’altra parte del mondo, la EMC Yudo si presenta come un’interessante alternativa. Importata dalla Cina dalla Eurasia Motors Company, questa utilitaria elettrica si distingue per le sue linee moderne ed equilibrate, con una lunghezza di poco più di 4 metri. Il prezzo di partenza è di 24.200 euro, posizionandola anch’essa in una fascia di prezzo accessibile.

Acquistare un’auto elettrica non è solo una scelta ecologica, ma rappresenta anche un investimento intelligente nel lungo termine. I costi di gestione delle auto elettriche sono notevolmente inferiori rispetto a quelli dei veicoli a combustione interna. Le spese per il carburante sono ridotte al minimo, e in molte città è possibile beneficiare di incentivi governativi e agevolazioni fiscali. Inoltre, il risparmio sulle manutenzioni, che tendono a essere meno frequenti e meno costose per le auto elettriche, contribuisce a rendere questa scelta ancora più vantaggiosa.