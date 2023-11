Tunnel solare: cos’è e come funziona

I tunnel solari aiutano, per mezzo della semplice energia solare, ad illuminare zone buie della nostra casa. Li si può trovare anche col nome di lucernari tubolari, in quanto collegano il tetto alla camera sottostante tramite dei tubi. Si possono installare sui tetti piani ma anche su quelli spioventi, in modo da consentire ai raggi solari del giorno di riempire di luce gli ambienti.

Fonte immagine: iStock

Il nome tunnel solare, forse, non ci dice nulla ma il ricorso a questo sistema di illuminazione naturale è sempre più gettonato. Si tratta di un modo semplice ed economico per illuminare le stanze buie di casa. E il risultato si ottiene grazie all’installazione di tubi che collegano il tetto con gli ambienti sottostanti, che verranno inondati di luce diurna.

Li si conosce infatti anche con il nome di lucernari tubolari, con il riferimento a queste tubature che favoriscono l’accesso del sole in aree che invece resterebbero oscure. Si tratta di speciali tubi riflettenti, che hanno due vetri alle rispettive estremità, in grado di incanalare i raggi solari in modo funzionale.

Non c’è limite di installazione riguardo alla tipologia di tetto, in quanto i tunnel solari possono essere adattati a quelli piani e a quelli a spiovente. Il sistema non varia, ma possono cambiare i costi per materiali e messa in opera. In commercio li possiamo anche reperire in versione rigida o flessibile, per adattarsi in modo ottimale alle varie condizioni.

Di variabili per la scelta di questi sistemi ce ne sono alcune, in quanto ci sono modelli più semplici o performanti, come quelli che hanno anche la ventilazione. Se optiamo per i tunnel solari, ne dovremo conoscere la struttura e le funzioni, per capire se fanno al caso nostro e quali scegliere per la nostra abitazione.

Fonte: iStock

Cos’è il tunnel solare

Il tunnel solare è, di fatto, un tubo rivestito di materiale riflettente, con vetri ad entrambi i lati che permettono di incanalare la luce. Un’estremità passa attraverso il tetto e l’altra entra nel soffitto della parte della casa scelta. I raggi del sole attraversano questo tubo, rimbalzando sulla superficie a specchio e illuminando gli ambienti di luce naturale.

A differenza delle finestre, che hanno alcuni limiti di alloggiamento, i lucernari tubolari possono essere installati ovunque. Un’opzione popolare è far passare il tubo attraverso lo spazio del soppalco e nel soffitto sopra le scale. In questo modo si riescono ad illuminare i punti ciechi dove non è possibile installare finestre.

Se il tubo viene fatto passare lungo la parete della stanza sovrastante, è possibile realizzare un lucernario anche al piano terra. E questo permette di scegliere la soluzione dei tunnel solari anche se l’illuminazione deve essere pensata per un vano distante dal tetto. Come accennato, alcuni modelli sono anche dotati di ventilazione come una normale finestra.

Ma che aspetto hanno i tunnel solari visti dall’interno e dall’esterno della casa? Nel primo caso sembrano dei veri e propri lucernari rotondi, alloggiati nel solaio. Da fuori invece noteremo una semplice cupola di vetro che spunta dal tetto e che spesso non si vede neppure in caso di lastrico piano.

Dove va messo un tunnel solare

Il tunnel solare, come accennato, si può installare in ogni condizione e su ogni tipo di tetto, ma di certo l’esposizione fa la differenza. Se abbiamo un tetto piano, non ci sono punti strategici da considerare. Ma se invece è a spiovente, la scelta del luogo di installazione determina la quantità di luce che può fare il suo ingresso in casa.

Non importa se i tubi siano flessibili o rigidi, quello che invece conta è che si dia la preferenza alle parti del tetto con esposizione a Sud. E infatti è da qui che arriva la maggiore quantità di luce solare durante il giorno, motivo per cui sono il punto migliore per installare un lucernario solare.

Da ricordare anche che è preferibile scegliere un tipo di installazione quanto più vicino possibile all’apice del tetto, sempre per lo stesso motivo. Per quanto riguarda quanti tunnel solari adoperare per illuminare una stanza e la loro dimensione, tutto dipende dalla metratura degli ambienti.

Si considera, in media, un diametro del tunnel dai 23 ai 25 cm per una stanza non superiore ai 10 metri quadrati, mentre ne servirà uno di 52 o 55 cm per una fino a 22 metri quadri. In alternativa si possono scegliere dei tunnel solari più piccoli ma in quantità maggiore per illuminare punti differenti.

