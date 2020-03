Trentino: l’Orso Papillon avvistato nei pressi di una baita

Fonte immagine: Istock

L'Orso M49 ha distrutto la finestra di una baita; se dovesse avvicinarsi alle persone verrà catturato e abbattuto; la popolazione è stata allertata.

Parliamo di: Animali

Da giorni gira online il video fiorentino di una papera con i suoi cuccioli che fanno irruzione in un negozio deserto: l’isolamento urbano dovuto all’emergenza sanitaria sta sovvertendo non solo le nostre abitudini ma anche quelle del nostro ecosistema. In Trentino l’orso M49, ribattezzato Papillon, è stato avvistato dal il Servizio foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento che ne ha denunciato la presenza e gli atti vandalici: avrebbe distrutto la finestra di una baita.

Nei suoi confronti ora pende un provvedimento che prevede anche l’abbattimento nel caso dovesse avvicinarsi alle persone. I sindaci della zona, Bedollo e Baselga di Piné hanno informato la popolazione che l’orso è in circolazione raccomandando di tenere gli animali domestici nelle abitazioni, di evitare di lasciare cibo all’esterno e di avvisare le autorità in caso di ulteriori avvistamenti.