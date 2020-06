Tinder per cani: le migliori app per i proprietari

Fonte immagine: Unsplash

Anche i cani hanno il loro Tinder: ecco tutte le app e i servizi utili sia per gli amici quadrupedi che per i loro proprietari.

Anche i cani sfruttano applicazioni simili a Tinder, il servizio d’incontri più diffuso al mondo. Spopolano infatti le app pensate per permettere agli amici quadrupedi di trovare compagni di gioco o, ancora, dei dog-sitter su misura. Ma questi software stringono l’occhiolino anche ai loro proprietari, pronti a cercare l’anima gemella tra una passeggiata al parco e l’altra.

Il numero di alternative oggi disponibili sui principali store digitali, come Play Store e App Store, è davvero elevatissimo. Ma quali sono le migliori app per i proprietari e i loro quadrupedi domestici?

Doggami

Non funziona al momento tramite un’apposita app per smartphone, anche se lo sviluppo di questa soluzione potrebbe avvenire in futuro. Eppure, nonostante la giovane età Doggami è un servizio che sta attirando sempre più utenti. Il tutto grazie a una piattaforma snella e veloce, consultabile da qualsiasi browser sia da desktop che tramite dispositivo mobile.

Il portale nasce per trovare l’anima gemella, però declinata alle quattro zampe. Il primo scopo è infatti quello di cercare un partner per il proprio cane, si tratti solo di un compagno di gioco oppure di un incontro amoroso, grazie a un servizio gratuito e una ricca community di utenti attivi. Eppure Doggami non è solo questo, poiché offre delle opportunità aggiuntive decisamente interessanti.

Oltre alle mappe per gli incontri, il sito vuole favorire le adozioni con una sezione dedicata, aiutare i proprietari di cani a trovare il veterinario più vicino o servizi dedicati per la cura dei quadrupedi, nonché molto altro ancora. Si può creare un profilo per il proprio animale domestico, completo di tutte le caratteristiche come razza e indole comportamentale, quindi trovare l’abbinamento perfetto. Come già anticipato, al momento non esiste un’app per dispositivi mobile, ma potrebbe essere rilasciata in futuro.

Ukidog

Disponibile sia per dispositivi iOS che Android, Ukidog è un’applicazione nata per migliorare l’interazione fra cani, non necessariamente di tipo amoroso. Il servizio permette infatti di analizzare tutti i quadrupedi presenti nella propria zona, per verificarne la socialità e il comportamento, per organizzare passeggiate in tutta sicurezza. Un soluzione davvero utile per garantire sia all’amico a quattro zampe che al proprietario delle uscite prive di stress, senza il rischio di spiacevoli conseguenze.

Grazie alla comoda mappa integrata, Ukidog permette di valutare quali interazioni con altri cani di zona potrebbero risultare stressanti per il proprio amico a quattro zampe. Allo stesso modo, l’applicazione è decisamente utile per comprendere quali altri esemplari potrebbero stringere una relazione significativa con il proprio animale domestico. L’applicazione è dotata anche di comode funzioni aggiuntive, come la registrazione illimitata di cani, la visualizzazione su mappa di eventuali pericoli, la scheda completa dei cani, la chat fra gli utenti e un sistema per gestire e memorizzare le aree di sgambo preferite.

MatchDog

Per chi fosse alla ricerca di un’applicazione d’incontri classica, ma dedicata alle esigenze del cane, MatchDog potrebbe rappresentare la soluzione adatta. Il servizio raccoglie infatti appassionati di cani da tutto il mondo e permette di trovare facilmente partner di gioco o amorosi per l’amico a quattro zampe.

Come qualsiasi applicazione di dating che si rispetti, MatchDog permette di caricare il profilo del proprio animale, condividere scatti e attivare notifiche per non perdere mai nemmeno un abbinamento. Vi è quindi uno strumento di ricerca per trovare il partner perfetto in base alla zona, alla posizione e alla razza, così come una chat per interagire con gli altri proprietari.

Non mancano funzioni aggiuntive, come un blog dedicato a tutte le necessità di cura degli amici a quattro zampi, dall’addestramento all’alimentazione, dall’adozione alla salute.