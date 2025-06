C’è un nuovo bonus dedicato a chi ha figli, e a cui molti vorrebbero accedere. Ecco come funziona e requisiti

Negli ultimi anni, gli incentivi hanno rappresentato un buon supporto in vari ambiti e sia famiglie, sia singoli, sia imprese, hanno potuto beneficiarne. Le agevolazioni, in particolare, hanno aiutato ad affrontare spese che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, interessato da inflazione e rincari, sarebbero state difficili da gestire.

Basti pensare a Super bonus ed Ecobonus, incentivi per ristrutturazioni, efficientamento energetico, ecc.: grazie a essi, sono molti gli edifici o appartamenti che hanno potuto accedere a significativi aiuti economici per eseguire i lavori.

Per non parlare del bonus trasporti, oppure psicologo e molti altri ancora. In questo 2025 si può accedere a un incentivo dedicato a coloro che hanno figli. Scopriamo maggiori dettagli, in merito.

Nuovo bonus per chi ha figli: ecco in cosa consiste

Negli anni scorsi, le mamme lavoratrici hanno potuto accedere a un esonero contributivo. Quest’anno lo sgravio è confermato e lo hanno convertito in un vero e proprio bonus mamme lavoratrici.

Stiamo parlando del bonus Mamme 2025, aiuto economico pari a 480 euro una tantum. Questo incentivo sarà erogato dall’INPS direttamente sul conto della lavoratrice, nel dicembre 2025. Si tratta di un importo esentasse e contributi. Ma a chi è destinato, più nello specifico?

Per poter accedere a questo bonus, è necessario essere una mamma che lavora, da dipendente oppure autonoma. Inoltre, ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, bisogna avere un minimo di due figli a carico e il reddito non deve oltrepassare i 40 mila euro all’anno.

Non hanno diritto a questo bonus una tantum, le lavoratrici domestiche né le mamme casalinghe. Il bonus può essere assegnato fino ai 10 anni del figlio più piccolo, mentre se si hanno tre o più figli, fino a quando il figlio più piccolo non compia 18 anni.

Altra cosa importante da tenere a mente è che si tratta di un incentivo che non è possibile cumulare con lo sgravio contributo già previsto. Per ottenere il suddetto incentivo è necessario fare domanda all’INPS, ma bisogna attendere perché non hanno ancora pubblicato i dettagli per procedere. Si sta aspettando che attivino un servizio telematico INPS.

Il bonus in questione è pensato, in particolare, per quelle mamme lavoratrici che non possono accedere allo sgravio, ossia autonome o che hanno un contratto a termine o non hanno un contratto stabile per tutta l’annata.