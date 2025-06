I supermercati creano offerte a prezzi stracciati anche solo per quelli che sono prodotti o oggetti che usiamo tutti i giorni in casa, a partire dalla prima colazione.

Chi fa la spesa da Lidl sa che la convenienza, lì, è di casa. Ciò che conta, però è sapersi davvero districare tra le tante e tutte convenientissime offerte che la catena propone. Ultimamente, per esempio, offerte stracciate arrivano anche a mettere in confusione coloro che, per abitudine, acquistano il gelato al bar.

Recarsi al bar è un rito che, per alcuni, è immancabile. Ma c’è qualcosa che potrebbe davvero rivoluzionare le tue quotidiane abitudini e proviene proprio da Lidl. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Offertona gelati da Lidl

Fare la spesa sta diventando sempre più un’impresa per gli italiani che sono in continuazione alla ricerca di offerte sui vari volantini delle diverse catene di supermercati. Sanno che ve ne sono alcuni più convenienti delle altre e che hanno offerte a cadenza, quasi, settimanale o bi settimanale. Fra queste, su tutte, vi è Lidl.

Una catena di supermercati che si sta facendo spazio un po’ in tutta Italia e che pone il consumatore e chi entra da lui ad acquistare, davanti ad offerte, molto spesso, davvero a prezzi stracciati, capaci di rivoluzionare anche il modo di fare la spesa, oltre che le quotidiane abitudini di ciascuno. Possibile? A quanto pare sì.

Con l’arrivo dell’estate, sono davvero in tanti coloro che si recano al bar per qualcosa di fresco, a partire proprio dall’acquisto del gelato. Gelati che siano artigianali o confezionati, rappresentano comunque un modo per rinfrescarti.

Ecco di cosa stiamo parlando

Ma quanto ti costa? Sai che, invece, seguendo attentamente le offerte Lidl, puoi avere una confezione 6 pezzi di Crisp’n cake alla stracciatella a soli 3.44€? Ma la cosa più folle, che solo da Lidl puoi trovare è che, se ne acquisti anche una seconda confezione, quest’ultima la paghi con il 50% di sconto.

Ti sembra assurdo? No è la pura verità. Ma di che gelato si tratta? Una sorta di Maxibon, metà biscotto alla stracciatella e l’altra metà, invece, un gelato crisp ricoperto di cioccolato e noccioline. Insomma: una vera e propria goduria per il palato. In ogni confezione da 370 grammi, troverai ben 6 gelati, al solo prezzo, lo ripetiamo, di 3.44€.

Puoi farne scorta? Assolutamente, anzi devi farne scorta, anche perché l’offerta del secondo pacco al 50% non durerà in eterno e ti assicuriamo che già stanno andando a ruba.