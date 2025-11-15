Related Stories

Assegno unico 2026: nuove soglie ISEE, aumenti per inflazione e chi rischia di perdere il massimo importo Questo contributo, erogato mensilmente dall'INPS, è destinato a ogni figlio fino al compimento dei 21 anni,

Novembre 15, 2025
Risparmi fino a 2.000 euro sulle bollette se apri le finestre a quest’ora: il trucco (legale) che non vogliono tu sappia Risparmiare sul riscaldamento domestico non si limita solo a modulare la temperatura del termostato,

Novembre 15, 2025
Pensioni, Inps cambia la rivalutazione: aumenti al ribasso, cosa accadrà a gennaio 2026 Le nuove indicazioni forniscono una panoramica più precisa degli incrementi mensili, in un contesto caratterizzato da inflazione moderata

Novembre 15, 2025
