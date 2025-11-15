Leroy Merlin propone diversi alberi di Natale, che faranno splendere la tua casa come non mai. Preparati ad un Natale scintillante a prezzi bassissimi.

Nonostante mancano ancora diverse settimane al Natale il countdown alla vigilia è partito già da qualche giorno. Per le strade e nei negozi si respira già aria di festa e in molti stanno già pensando a come allestire e abbellire la propria abitazione. Tra luci, candele, dolciumi e decori a tema non si può non pensare all’oggetto principe delle festività: l’albero di Natale. E se non lo avete in cantina o in soffitta, e dovete acquistarne uno nuovo non potete non approfittare dell’offerte di Leroy Marlin. Il noto store di prodotti dai da te ha attivato una promozione imperdibile sugli alberi di Natale.

L’assortimento è vario e ce n’è davvero per tutti i gusti, ma soprattutto i prezzi sono bassissimi e non dovrete spendere una fortuna. Dallo stile contemporaneo che esalta designer e luci a led a quello più tradizionale, che celebra l’abete classico: i modelli in vendita nella nota catena sono molti. Ci sono anche diverse misure d’adattare ad ogni spazio: nelle case grandi con vasti saloni si può mettere un albero importante. alto che arreda e illumina la stanza. Una celebrazione di luci e colore. Leroy Marlin ne ha diversi in vendita e costano davvero poco.

Se invece gli spazi sono limitati si può optare per un albero a parete oppure più piccolo e decorarlo come più piace. Tra gli alberi più quotati c’è il modello Imperial che dispone di cime innevate: un complemento d’arredo d’impatto visivo che può essere addobbato tenendo conto dello stile della propria casa. Ci sono anche alberi Luxury, che hanno la chioma folta e foglie ben delineate.

Alberti di Natale contemporanei: la proposta di Leroy Merlin

Il noto brand francese dispone di tante varianti di alberi e ha pensato davvero a tutti i suoi clienti. C’è infatti chi non predilige la tradizione e punta ad alberi di Natale contemporanei e attuali. Oggetti ispirati al designer moderno, ma che celebrano comunque le festività di fine anno. Tra i più venduti di questo genere l’albero luminoso con 240 lampadine alto 90 cm che ha un effetto luminoso unico, per questo è consigliabile metterlo vicino alle finestre.

C’è anche il Conic, un modello smart con timer e 7 giochi di luce selezionabili. Un albero davvero originale e di tendenza che può anche essere posizionato all’esterno. Su un bel terrazzo o anche in giardino: illuminerà l’area e sin da subito sarà Natale. Leroy Marlen ha davvero un assortimento unico di alberi di Natale e anche di accessori, come luci e palline, per decorarlo. Non resta che trovare il punto vendita più vicino per acquistare tutto ciò che serve per dare alla casa un glam festivo e luminoso.