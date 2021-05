Temporali e piogge: 48 ore di maltempo in arrivo, ecco dove

Temporali e piogge colpiranno l'Italia nelle prossime 48 ore, ecco quali saranno le Regioni coinvolte e a maggior rischio precipitazioni.

Temporali e piogge si confermano ancora nelle prossime 48 ore. Maltempo in diverse zone dell’Italia, dove non mancheranno rovesci anche di particolare rilievo. Colpa dell’arrivo di un forte vento di Maestrale, che porterà a un brusco peggioramento meteo tra oggi e domani.

Il peggioramento delle condizioni climatiche è previsto a partire dalla giornata di oggi giovedì 20 maggio, quando riguarderà in particolare il Triveneto, alcune zone del Centro Italia (basso Lazio e rilievi dell’Abruzzo) e in misura più marcata alcune Regioni del Sud come Campania e Calabria.

Temporali e piogge, il meteo di giovedì 20

Stando a quelle che sono le previsioni meteo per oggi 20 maggio, a rischio temporali e piogge risultano le zone sopracitate. Clima instabile quindi per Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria e Triveneto. I rovesci dovrebbero riguardare la giornata di giovedì soltanto fino al tardo pomeriggio, con un lieve miglioramento atteso con l’inizio della serata.

Il resto dell’Italia godrà di un clima sostanzialmente asciutto, seppure non sarà insolito trovare cieli comunque nuvolosi e temperature non elevate.

Venerdì 21 maggio 2021, le previsioni

Venerdì all’insegna del miglioramento? Non ovunque, spiegano i meteorologi. L’affievolirsi dei venti di Maestrale lascerà spazio a correnti calde dal Nordafrica, rendendo il clima generalmente più caldo e asciutto nel Sud Italia e nella parte meridionale del Centro.

Da quest’ultima fascia in sù il tempo sarà ancora instabile, anche se tendenzialmente asciutto. Nella giornata di venerdì 21 maggio alcune Regioni saranno comunque a rischio precipitazioni. Si tratterà di Valle D’Aosta, Piemonte e confini ovest della Lombardia. In tutto il Nord Italia sarà possibile trovare cieli nuvolosi o molto nuvolosi, anche in assenza di pioggia.

Ancora poco chiaro l’andamento meteo del fine settimana, sul quale graverà tuttavia il clima di generale instabilità sperimentato nelle ultime ore.

