Aprile si rivela un mese di grande importanza per i contribuenti, con una serie di scadenze fiscali che richiedono un’attenzione particolare.

Dal 21 al 25 aprile 2025, si concentrano importanti adempimenti, tra cui la comunicazione dei dati relativi al canone TV e le operazioni delle agenzie di viaggio e turismo.

Queste scadenze non solo sono cruciali per mantenere la compliance fiscale, ma offrono anche un’opportunità di riflessione sulle dinamiche economiche e sulle politiche fiscali attuali.

Scadenze mese di Aprile

Uno degli appuntamenti principali è la comunicazione dei dati del canone TV all’Agenzia delle Entrate, fissata per il 21 aprile. Le imprese elettriche devono trasmettere dettagli riguardanti l’addebito, l’accredito e la riscossione del canone Rai per il mese di marzo. È fondamentale che queste informazioni siano inviate in formato telematico tramite il servizio Entratel o Fisconline, utilizzando i software gratuiti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 2016, l’inclusione del canone TV nella bolletta elettrica ha avuto un impatto significativo sull’evasione fiscale, riducendo il numero di contribuenti che non adempiono al pagamento. Tuttavia, la questione presenta delle complicazioni: l’Unione Europea ha manifestato l’intenzione di rendere più trasparenti i costi dell’energia, suggerendo la rimozione del canone dalle bollette. Il governo italiano ha procrastinato questa decisione, ma è alla ricerca di soluzioni alternative per garantire il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo in modo sostenibile.

Un’altra scadenza cruciale è quella del 22 aprile, che coinvolge le agenzie di viaggio e gli esercenti del commercio al minuto. Questi soggetti sono tenuti a comunicare le operazioni effettuate in contante nei confronti di clienti non italiani o non europei, per importi compresi tra 1.000 e 15.000 euro. La scadenza, originariamente prevista per il 20 aprile, è stata posticipata a causa della coincidenza con la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, entrambi giorni festivi.

La comunicazione di queste operazioni avviene anch’essa in forma telematica, e i commercianti devono compilare il quadro TU del modello polivalente. Questo adempimento è fondamentale per garantire la tracciabilità delle transazioni, un aspetto sempre più rilevante in un contesto economico dove la lotta all’evasione fiscale è al centro dell’agenda politica.

Il 25 aprile rappresenta una data chiave per le Partite IVA, che devono prepararsi per la presentazione dei modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di marzo. Gli operatori economici sono tenuti a presentare i modelli Intra 1-bis e Intra 1-quater, riguardanti rispettivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. È importante notare che l’obbligo di presentazione scatta nel caso in cui le operazioni superino i 50.000 euro in almeno un trimestre.

Inoltre, gli stessi operatori devono presentare anche i modelli Intra 2-bis e 2-quater per gli acquisti intracomunitari. Sebbene questi moduli non siano più obbligatori a livello fiscale dal 2018, rimangono rilevanti a livello statistico. Le soglie che determinano l’obbligo di presentazione sono elevate: 350.000 euro in un trimestre per il modello Intra 2-bis e 100.000 euro per il modello Intra 2-quater. Questo sistema di monitoraggio è cruciale per le statistiche economiche e per la pianificazione delle politiche economiche nazionali.

L’importanza della compliance fiscale

In un contesto in cui il governo cerca di ottimizzare le entrate fiscali e garantire una maggiore equità nel sistema tributario, è essenziale che i contribuenti, siano essi privati o aziende, rispettino le scadenze e gli adempimenti fiscali. La compliance fiscale non solo consente di evitare sanzioni e interessi, ma contribuisce anche a un sistema economico più giusto e sostenibile.

È fondamentale che le agenzie fiscali forniscano supporto e informazioni chiare ai contribuenti, facilitando la comprensione delle normative e dei processi. La digitalizzazione dei servizi fiscali ha reso il processo di comunicazione e adempimento più accessibile, ma è necessario continuare a lavorare per garantire che tutti possano navigare con successo nel panorama fiscale italiano.

Se si gestisce una Partita IVA o un’agenzia di viaggio, è consigliabile pianificare in anticipo e organizzarsi per rispettare queste scadenze, evitando problemi futuri e garantendo una corretta gestione dei propri obblighi fiscali.