Con la primavera, molte persone iniziano a pensare all’estate e all’importanza di mantenere la propria abitazione confortevole e accogliente.

L’aumento delle temperature e la voglia di arieggiare gli ambienti portano a una maggiore necessità di proteggere le proprie case dall’invasione di insetti, in particolare zanzare. In questo contesto, l’installazione di zanzariere si rivela una soluzione sempre più popolare.

A supporto di questa iniziativa, il sistema fiscale italiano offre un incentivo economico specifico: il bonus zanzariere, un’agevolazione che consente di ridurre le spese grazie a detrazioni fiscali significative.

Che cos’è il bonus zanzariere?

Il bonus zanzariere è una detrazione fiscale riconosciuta per l’acquisto e l’installazione (o la sostituzione) di zanzariere che soddisfano determinati requisiti tecnici. Questa misura è parte dell’Ecobonus, un pacchetto di incentivi volto a migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Il bonus prevede che il beneficio venga suddiviso in dieci quote annuali di pari importo, applicandosi su una spesa massima ammissibile di 96.000 euro per singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze.

L’importo della detrazione varia in base all’anno in cui si effettuano i lavori e alla tipologia di abitazione. Per il 2025, la detrazione è fissata al 50% per le spese sostenute sull’abitazione principale, mentre si riduce al 36% se i lavori riguardano una seconda casa. È importante notare che, a partire dal 2026, le aliquote cambieranno ulteriormente, con un abbassamento al 36% per l’immobile principale e al 30% per le abitazioni secondarie. Questa struttura di detrazioni mira a incentivare principalmente gli interventi di efficientamento energetico nelle abitazioni di residenza principale.

Non tutte le zanzariere possono beneficiare del bonus. Affinché l’intervento sia considerato ammissibile, i dispositivi devono rispettare specifiche caratteristiche. I criteri principali includono:

Integrazione con l’edificio : le zanzariere devono essere integrate strutturalmente all’immobile e sono escluse soluzioni mobili, temporanee o amovibili.

: le zanzariere devono essere integrate strutturalmente all’immobile e sono escluse soluzioni mobili, temporanee o amovibili. Collocazione geografica : l’installazione deve essere orientata verso i punti cardinali est, ovest e sud, per garantire un’efficace schermatura solare.

: l’installazione deve essere orientata verso i punti cardinali est, ovest e sud, per garantire un’efficace schermatura solare. Prestazioni tecniche: la zanzariera deve avere un fattore di trasmissione solare totale (gTot) non superiore a 0,35, secondo la norma UNI EN 14501, che misura la capacità della schermatura di limitare il passaggio dell’energia solare.

Il rispetto di questi requisiti è fondamentale per accedere all’agevolazione fiscale.

Opportunità di risparmio e sostenibilità

L’adozione di zanzariere non solo rappresenta un’opzione per migliorare il comfort abitativo, ma contribuisce anche a una maggiore sostenibilità ambientale. Infatti, riducendo l’ingresso di calore e luce solare eccessivi, le zanzariere aiutano a mantenere freschi gli ambienti interni, riducendo la necessità di utilizzare l’aria condizionata. Questo non solo si traduce in un risparmio economico sulle bollette energetiche, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale legato al consumo di energia.

Inoltre, l’installazione di zanzariere rappresenta un investimento a lungo termine, in grado di aumentare il valore della propria abitazione. In un mercato immobiliare sempre più attento all’efficienza energetica e al comfort abitativo, le zanzariere possono costituire un elemento distintivo che migliora l’appeal della casa.

Grazie al bonus zanzariere, i cittadini italiani possono approfittare di un’agevolazione che non solo permette di risparmiare sulle spese, ma anche di vivere in un ambiente più sano e confortevole durante la stagione estiva.