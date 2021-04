Super Luna Rosa: spettacolo nel cielo di aprile, ecco quando

Super Luna Rosa nel cielo di fine aprile, lo spettacolo astronomico è previsto per lunedì 26 aprile: orari e come vederla.

La Super Luna Rosa è pronta a regalare un ultimo affascinante spettacolo per questo aprile 2021. Malgrado quanto suggerisce l’evocativo riferimento, il satellite della Terra non sarà effettivamente rosa. L’evento astronomico deve ancora una volta il suo nome ai nativi americani, che lo hanno scelto rispettando anche in questo caso il susseguirsi delle stagioni.

In particolare, la definizione di Luna Rosa deve il suo nome al fiorire del muschio rosa. Si tratta di una delle primissime piante a fiorire con l’arrivo della primavera, hanno spiegato gli esperti della NASA, contribuendo a cambiare lo scenario naturale dal bianco innevato dell’inverno al colorato panorama primaverile. Questo evento segue la Luna del Verme di marzo e precede quella che nel mese di maggio verrà nominata Luna dei Fiori.

Super Luna Rosa: tra le più grandi e brillanti dell’anno

Lo spettacolo in arrivo nei cieli di aprile sarà uno dei più affascinanti del 2021. Secondo gli astronomi si tratterà della più brillante e “grande” dell’anno, seppure non si tratterà della più vicina (che dovrebbe essere la Luna dei Fiori in arrivo a maggio).

Gli esperti sottolineano inoltre come al più popolare termine “Superluna” corrisponda la più scientifica definizione di plenilunio al perigeo. Si tratta in sostanza del fatto che il satellite naturale raggiunga il punto più vicino alla Terra proprio in corrispondenza della luna piena.

Superluna Rosa, quando ci sarà il picco

La Superluna è prevista nel corso della notte tra lunedì 26 e martedì 27 aprile. Già a partire dalle prime ore della sera sarà possibile notare il suo aspetto particolarmente luminoso.

Tuttavia per ammirare il picco si dovrà attendere qualche ora, oltre ad alzarsi piuttosto presto: la il massimo splendore della Luna Rosa è previsto intorno alle 5:30 del mattino di martedì.