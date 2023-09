Succhioni del limone: cosa sono, quando e come toglierli

Quello dei succhioni del limone è un tema molto sentito fra gli appassionati di giardinaggio e alberi da frutto. Si tratta infatti di rami completamente improduttivi, sui quali non appariranno frutti, che sottraggono energie e sostanze nutritive alla pianta. Si riconoscono per la loro crescita pressoché verticale e dovrebbero essere ciclicamente rimossi, proprio per permettere all'albero di limone di concentrare le proprie energie sulla produzione dei frutti.

Fonte immagine: Pixabay

Quello della gestione dei succhioni del limone è un tema molto sentito fra gli appassionati di giardinaggio e, in particolare, di alberi da frutto. Con questo termine si indicano alcuni rami privi di frutti che crescono normalmente sulla pianta: se non gestiti, possono sottrarre alla coltivazione energia e principi nutritivi utili proprio alla crescita dei frutti. Ma cosa sono nel dettaglio e, soprattutto, quando e come toglierli?

Quasi tutte le piante di limone producono succhioni, tuttavia l’intensità della crescita dipende anche dalla varietà e dalle condizioni climatiche tipiche di dove si trova la coltivazione. Per questo, è sempre utile chiedere un parere al proprio vivaio di fiducia, soprattutto per stabilire con precisione le tempistiche di intervento in relazione al clima tipico del luogo in cui si risiede. Di seguito, alcune informazioni utili.

Così come già specificato, quello della crescita dei succhioni è un problema che riguarda la gran parte degli alberi di limone. Ed è una delle opere cicliche di cura e manutenzione di cui necessita la pianta, affinché la sua crescita – e soprattutto la produzione di frutti – sia sempre rigogliosa.

Cosa sono i succhioni

Con il termine succhioni del limone si indicano alcuni rami che crescono normalmente sulla pianta. Questi solitamente spuntano come ramificazione di rami già esistenti, in particolare i più vecchi e vigorosi, e sottraggono energie e sostanze nutritive per la produzione dei frutti.

I succhioni sono infatti dei rami completamente improduttivi – in altre parole, non sono in grado di generare limoni – dallo sviluppo molto veloce. In genere è facile riconoscerli poiché crescono quasi completamente in verticale, mantenendo sempre una posizione eretta, in contrasto con la tortuosità tipica dei rami classici del limone. In assenza di interventi di gestione, possono raggiungere anche diversi metri di lunghezza in pochi anni, rappresentando un problema non da poco per la pianta.

Proprio poiché dallo sviluppo estremamente rapido, i succhioni si avvalgono di una porzione considerevole delle energie e delle sostanze nutritive di cui la pianta dispone, sottraendole invece ai comuni rami e limitando così la produzione di nuovi limoni.

Come riconoscere i succhioni

Così come già accennato, i succhioni del limone sono abbastanza semplici da riconoscere. Per identificarli correttamente, si può fare riferimento a due elementi identificativi:

Crescita molto rapida : come già spiegato, i succhioni del limone tendono a svilupparsi molto rapidamente. Quando si nota lo sviluppo di un nuovo rametto a lato di un ramo già ben sviluppato, e si verifica una crescita rapida nel giro di poche settimane, si tratta con ogni probabilità di un succhione;

: come già spiegato, i succhioni del limone tendono a svilupparsi molto rapidamente. Quando si nota lo sviluppo di un nuovo rametto a lato di un ramo già ben sviluppato, e si verifica una crescita rapida nel giro di poche settimane, si tratta con ogni probabilità di un succhione; Sviluppo verticale: l’elemento più rappresentativo dei succhioni è la loro crescita verticale, in posizione quasi perfettamente eretta. Questi rami improduttivi non assumono quindi l’irregolarità che solitamente caratterizza la pianta del limone.

Quando e come rimuoverli

Sulle tempistiche e le modalità di rimozione dei succhioni vi sono diverse correnti di pensiero, derivate dalla tradizione contadina e dal sapere popolare. È molto probabile che si tratti di consuetudini a carattere locale, quindi dovute anche al clima tipico della zona in cui sono sorte. È quindi possibile vi siano differenze da regione a regione, da verificare sempre con l’aiuto del proprio vivaio di fiducia.

In linea generale, in merito alle tempistiche non vi sono particolari limiti. Quando si nota la crescita di un succhione lo si può rimuovere, in qualsiasi stagione. Naturalmente, è utile effettuare controlli ripetuti nelle stagioni più produttive per la pianta del limone, in particolare dalla primavera fino all’autunno più che inoltrato.

In merito alla rimozione, se i succhioni sono apparsi relativamente da poco si può procedere con delle cesoie sterili, effettuando un taglio obliquo alla base degli stessi. In presenza di rami già particolarmente sviluppati e vigorosi potrebbe rendersi necessario l’uso di un seghetto.

Infine, è utile ricordare come i succhioni non debbano essere confusi con i polloni della pianta. Questi ultimi non si sviluppano sui rami già esistenti della coltivazione, bensì alla base della pianta.

