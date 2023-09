Le migliori 10 piante galleggianti per acquario

Le piante galleggianti non sono solo belle da vedere, ma rendono l'acquario più ossigenato e gradevole. Di fatto, alla categoria appartengono sia le piante che galleggiano in superficie, sia quelle che non sono radicate nel substrato, ma hanno radici aeree. Se volessimo rendere la vasca con i nostri pesci schermata grazie a queste piante, ci sono specie ottime a cui fare riferimento.

Le piante galleggianti sono esemplari da acquario disponibili in forme e dimensioni diverse, ma anche in versione colorata o verde. Si tratta non solo di piante acquatiche che galleggiano sulla superficie. Ma anche di specie che non sono radicate nel substrato.

Di solito ci sono vari motivi per cui si opta per questo genere di vegetali, che non hanno solo valore estetico, ma hanno anche proprietà diverse per la salubrità della vasca. Un vantaggio noto è che garantiscono la corretta ossigenazione e l’eliminazione di anidride carbonica e sostanze di scarto.

Ma oltre al bell’aspetto e ai processi di fotosintesi che permettono il rilascio di ossigeno, si tratta anche di esemplari in grado di arginare la quantità di nutrienti nell’acqua e di alghe. Il che significa ridurre i processi di eutrofizzazione in modo naturale e non invasivo.

Se poi abbiamo un acquario piccolo e non possiamo esagerare con le piante da interrare, per evitare che i pesci vi rimangano intrappolati, queste specie possono garantire nascondiglio senza inficiare le aree di nuoto. Le piante galleggianti possono anche fungere da tappezzante di superficie, per evitare di chiudere gli acquari con i coperchi.

Piante galleggianti acquario: 10 specie

Di piante galleggianti ce ne sono diverse, più o meno adeguate per certi acquari, più o meno adatte per temperature e pH diversi. Ma cerchiamo di capire quali siano le varietà migliori a seconda delle situazioni. Ne vedremo 10 tra cui scegliere quella che fa al caso nostro.

Salvinia natans

La salvinia natans, anche nota come felce acquatica, è una pianta d’acqua dolce galleggiante adatta per gli acquari con basse temperature. Si tratta di una specie a bassa manutenzione con foglie verdi piccole e un apparato radicale di misura ridotta.

Riccia fluitans

Se lasciata crescere indisturbata, la Riccia fluitans può formare un tappeto sulla superficie dell’acquario, rendendo onore alla privacy dei pesci. È una pianta galleggiante versatile che può anche essere coltivata non solo come manto tappezzante ma anche agganciata ad elementi minerali come sassi e oggetti decorativi.

Si tratta di una specie molto incline a decorare acquari con gamberetti e pesci di piccola taglia, che di solito tendono a nascondersi tra le sue foglie.

Nymphoides aquatici

La pianta di banana acquatica, come la si definisce in modo informale, è un esemplare a bassa manutenzione che può essere interrata nel substrato o lasciata galleggiare. In questo caso le radici resteranno visibili e le vedremo rivolte verso il basso. Se riceve sufficiente luce, questa specie abbastanza simile alla ninfea, può anche donare fioriture.

Ludwigia sedioides

È nota anche come pianta mosaico, una delle poche specie di piante galleggianti da acquario colorate, visto che ha foglie verde scuro con bordi rossi, che di notte si chiudono e si riaprono di giorno. Se tenuta in modo corretto, dona anche delle belle fioriture sui toni del giallo.

Limnobium laeviatum

È una pianta galleggiante tipica del Nord e Centro America, che può essere coltivata in superficie dell’acquario per schermare i pesci. Le sue foglie spugnose e le radici a caduta forniscono infatti un ottimo nascondiglio per gli ospiti dell’acquario più minuti.

Ceratophyllum demersum

Il cornetto, nome familiare di questa pianta galleggiante da acquario, è un esemplare a bassa manutenzione che spesso abbellisce gli acquari. Si tratta di una specie a stelo che non ha vere radici e non si interra nel substrato. Di fatto, è ottima per creare manti tappezzanti di superficie dove i pesci si possano nascondere.

Vesicularia dubyana

Il muschio di Giava è una delle piante acquatiche più versatili e popolari, nota a chi si dedica al settore dell’acquaristica da tempo. Si parla di esemplari a bassa manutenzione, che non richiedono illuminazione o attrezzature speciali. Come la maggior parte delle piante galleggianti, è utile per fornire nascondigli per avannotti e gamberetti.

Hygrophila difformis

Il glicine acquatico è una pianta facile da manutenere e dalla crescita rapida, un’ottima scelta per i principianti perché non necessita di CO2 o di luce intensa. La pianta del glicine acquatico può essere radicata nel substrato o lasciata galleggiare nell’acquario in superficie.

Egeria densa

L’Egeria, nota anche col nome di Anacharis, è una pianta a stelo che può essere sia radicata nel substrato dell’acquario o lasciata galleggiare in superficie. È la specie ideale se abbiamo acquari tropicali a temperature fredde, ma solo in caso di vasche medie o grandi, in quanto cresce in modo veloce e può raggiungere misure importanti.

Ceratopteris thalictroides

È anche detta Water Spirit, o spirito dell’acqua, un esemplare galleggiante che è facile da coltivare e manutenere anche se non si ha grande esperienza di piante da acquario. Al pari di Egeria e glicine acquatico, la si può lasciare crescere libera in superficie o radicarla nel substrato.

