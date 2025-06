I costi nelle spiagge sono aumentati, ma qui il mare è pazzesco e i prezzi sono davvero convenienti. Ecco dove

È tempo di mare. L’estate è praticamente arrivata e questi sono gli ultimi giorni di primavera. Ci si prepara, dunque, alle vacanze con molto entusiasmo, soprattutto coloro che sono liberi da esami, o sono in ferie da lavoro ecc. Sono in tanti a non vedere l’ora di andare in spiaggia, e viversi il mare a pieno, godendo della bellezza mozzafiato che lo caratterizza e delle numerose attività che si possono svolgere.

Se non si sceglie di andare alla spiaggia libera, ci sono costi da affrontare per avere un proprio ombrellone, palmetta o palma in uno stabilimento, con lettini, sedie, sdraio ecc. In molti si domandano a quanto ammontino tali costi nel 2025.

In base a un sondaggio del Centro Studi Ircaf, che ha valutato i prezzi di 90 stabilimenti in tutta Italia, gli abbonamenti sono aumentati del +6,41% rispetto all’affitto di una sola giornata, ossia del +4,47%.

Spiagge, rincari ovunque ma qui i prezzi sono bassi: ecco dove

Con l’incremento dei costi negli stabilimenti, molti decidono di andare alla spiaggia libera in modo da risparmiare significativamente.

Dai dati venuti alla luce dal suddetto report, in media a livello nazionale, per avere un ombrellone e due lettini posizionati in terza fila, in una giornata festiva, il costo è di 25,80 euro, mentre il pacchetto settimanale medio ha il prezzo di circa 170,70 euro.

La Regione più costosa è la Campania, con una media di 33 euro nei festivi, ombrellone e 2 lettini. Seguono Liguria con 31 euro, Lazio ed Emilia Romagna con 27.50 euro, Toscana e Marche 26 euro, Veneto 25 euro, Sicilia e Sardegna 22.50 euro, Puglia 22 euro, Calabria 21.50 euro, Basilicata 20 euro e Abruzzo 19 euro.

Le località con prezzi più elevati è Sorrento con 60 euro, Lerici 46 euro, Sabaudia 45 euro, Costiera Amalfitana 40 euro. In queste località, invece, il mare è splendido e i prezzi sono i più bassi: stiamo parlando di Vieste, con 13 euro, Roseto degli Abruzzi 17 euro, e Maratea 18 euro.

Secondo Federconsumatori, un ombrellone più lettino più sdraio al giorno, costano in media 35.74 euro. In Sicilia ci sono prezzi più contenuti ma c’è un incremento del 6%. La meta più costosa è la Sardegna. Stanno aumentando, tra l’altro, anche altri modi per risparmiare, detti ingressi flessibili: si sta mezza giornata in spiaggia oppure si va per l’happy hour, e si risparmia la metà, in confronto a un ingresso per giornata intera.