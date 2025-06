Nell’era dello streaming, poter guardare film e serie TV offline rappresenta una comodità irrinunciabile per molti utenti.

Netflix, piattaforma leader nel settore dell’intrattenimento digitale, offre una funzione di download che consente di scaricare contenuti direttamente su smartphone, tablet e PC per la visione senza connessione. Di seguito, una guida aggiornata e dettagliata su come scaricare film e serie TV da Netflix per godersi i titoli preferiti ovunque, anche in assenza di internet.

Per usufruire della funzione di download, è indispensabile utilizzare dispositivi compatibili con l’ultima versione dell’app Netflix. I principali supporti su cui è possibile scaricare contenuti sono:

Smartphone e tablet Android con sistema operativo aggiornato e certificazione Play Protect. Non tutti i dispositivi Android sono compatibili a causa della varietà di modelli e versioni software.

con sistema operativo aggiornato e certificazione Play Protect. Non tutti i dispositivi Android sono compatibili a causa della varietà di modelli e versioni software. iPhone e iPad con iOS o iPadOS 9 e versioni successive. Per i contenuti con pubblicità, è richiesta la versione iOS 16 o superiore.

con iOS o iPadOS 9 e versioni successive. Per i contenuti con pubblicità, è richiesta la versione iOS 16 o superiore. Tablet Amazon Fire con FireOS 7 o successivi.

con FireOS 7 o successivi. Google Chromebook con Google Play Store installato.

con Google Play Store installato. PC Windows 10 o superiori tramite l’app Netflix scaricabile da Microsoft Store.

Va sottolineato che i Mac, i dispositivi Windows precedenti a Windows 10, le smart TV, le console da gioco (PlayStation, Xbox) e gli streaming box come Chromecast o Apple TV non supportano il download dei contenuti, sebbene possano riprodurre lo streaming online.

Un aggiornamento importante riguarda l’app Netflix per Windows: la versione più recente non supporta più il download, limitando questa funzione esclusivamente ai dispositivi mobili e Chromebook.

Procedure per scaricare film e serie TV da Netflix

Per iniziare a scaricare, è necessario:

Installare o aggiornare all’ultima versione disponibile l’app Netflix sul dispositivo desiderato. Accedere con il proprio account e selezionare il profilo di utilizzo. Navigare nella sezione dedicata ai contenuti scaricabili, accessibile tramite il menu “Download” o tramite filtri specifici come “Vedi cosa puoi scaricare”. Ricercare il film o la serie TV di interesse e verificare la presenza dell’icona di download (freccia verso il basso). Avviare il download toccando l’apposito pulsante.

Per le serie TV, Netflix consente di scaricare singoli episodi oppure intere stagioni (opzione disponibile soprattutto su dispositivi Android). La piattaforma offre anche la funzione “Smart Downloads”, che automatizza la gestione dei download eliminando gli episodi già visti e scaricando i prossimi, oppure scaricando contenuti suggeriti in base alle preferenze dell’utente.

Gli utenti sono invitati a utilizzare connessioni Wi-Fi per evitare consumi eccessivi di dati mobili durante il download.

Dopo il download, i titoli sono disponibili esclusivamente sull’app Netflix del dispositivo utilizzato e possono essere visualizzati anche senza connessione internet. Per accedere ai contenuti offline, basta entrare nella sezione “Download” dell’app e selezionare il titolo desiderato.

I contenuti scaricati hanno una durata limitata: generalmente rimangono disponibili da 7 a 30 giorni, in funzione degli accordi di licenza con i produttori. Una volta avviata la riproduzione, il titolo deve essere visto entro 48 ore, dopodiché il file scade e necessita di un rinnovo del download.

La quantità massima di titoli scaricabili varia in base al piano di abbonamento sottoscritto:

– I piani Standard e Premium consentono fino a 100 download attivi contemporaneamente per dispositivo, in linea con il numero di device inclusi nel piano.

– Il piano Base con pubblicità, al costo di 5,49 € mensili, non permette il download o lo limita drasticamente (fino a 15 download mensili per dispositivo).

Netflix consente di scegliere la qualità del download tra “Standard” e “Alta definizione” (fino a 1080p), con un impatto diretto sullo spazio di archiviazione e sul tempo necessario per completare il download.

Per mantenere ordine e liberare spazio, l’eliminazione dei download può essere effettuata manualmente per singoli titoli o in blocco direttamente dalle impostazioni dell’app. Inoltre, l’opzione “Smart Downloads” aiuta a gestire automaticamente lo spazio rimuovendo gli episodi già visti.