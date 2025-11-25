Un aiuto concreto alle famiglie, un Bonus da 50 euro per gli acquista e per una spesa gratis: cosa controllare subito.

Nel contesto economico attuale caratterizzato da un significativo aumento del costo della vita e dall’inflazione persistente, il governo italiano rilancia la Carta Dedicata a Te 2025, un’iniziativa mirata a sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico.

Promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) in sinergia con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la misura è gestita dall’INPS in collaborazione con i Comuni, e prevede un contributo di 500 euro destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà

La Carta Dedicata a Te si presenta come una vera e propria carta solidale, con l’obiettivo di alleviare le spese quotidiane delle famiglie più vulnerabili. Rispetto all’edizione precedente, quella del 2025 si focalizza unicamente su generi alimentari, escludendo carburante e trasporti pubblici, che erano invece inclusi nella versione 2024. Questo cambiamento riflette una scelta mirata a concentrare le risorse su bisogni primari e urgenti, in un quadro economico che vede ancora molte famiglie alle prese con difficoltà economiche crescenti. Per accedere al bonus, è fondamentale che il nucleo familiare abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro e sia composto da almeno tre persone.

Inoltre, è indispensabile la residenza in Italia e l’iscrizione all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di tutti i componenti del nucleo. La misura esclude chi beneficia già di altre forme di sostegno al reddito come l’Assegno di Inclusione, la NASpI, la DIS-COLL o la Carta Acquisti. Particolare attenzione viene dedicata alla composizione familiare: la priorità va ai nuclei con figli minori, soprattutto a quelli con bambini nati entro il 31 dicembre 2011, seguiti da quelli con figli nati entro il 31 dicembre 2007.

Questa selezione riflette la volontà di sostenere in modo mirato le famiglie con maggiori oneri economici legati alla presenza di minori a carico. La Carta Dedicata a Te viene caricata annualmente con un importo di 500 euro, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari presso supermercati, negozi e punti vendita convenzionati. È importante sottolineare che gli importi non spesi entro il 28 febbraio 2026 verranno azzerati e restituiti al fondo ministeriale, che potrà eventualmente riassegnarli ad altri beneficiari, sottolineando l’importanza di un utilizzo tempestivo e consapevole del bonus.

Una delle novità più rilevanti riguarda la procedura di assegnazione: non è richiesta alcuna domanda da parte delle famiglie. L’INPS individua automaticamente i beneficiari utilizzando i dati presenti e li trasmette ai Comuni, che provvedono a contattare personalmente gli aventi diritto tramite lettera di convocazione. La carta, nominativa e già caricata, può essere ritirata presso gli uffici postali e utilizzata immediatamente come una normale carta di pagamento elettronica, con il vincolo però all’acquisto di generi alimentari.

In un momento storico in cui la capacità di spesa delle famiglie è fortemente compressa dalle tensioni economiche, conoscere e utilizzare correttamente i propri diritti rappresenta un elemento essenziale per garantire un supporto efficace e mirato. La Carta Dedicata a Te si inserisce in questo quadro come uno strumento prezioso per sostenere concretamente chi vive situazioni di difficoltà economica, contribuendo a garantire il diritto fondamentale all’alimentazione.