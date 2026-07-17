Qualità dell’aria, la svolta dell’OMS: indici più chiari per proteggere salute e clima

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato nel 2026, con una nuova roadmap commentata sul New England Journal of Medicine da Robert D. Brook e Sanjay Rajagopalan, la strada per ripensare gli indici di qualità dell’aria, strumenti ormai usati ogni giorno in città, scuole e luoghi di lavoro per ridurre i rischi sanitari legati a inquinamento atmosferico, incendi e crisi climatica.

Qualità dell’aria, perché gli indici non bastano più

Gli indici di qualità dell’aria sono entrati nelle abitudini quotidiane di miliardi di persone: una notifica sul telefono, un colore sulla mappa, una parola secca — “buona”, “moderata”, “scadente” — e si decide se correre al parco, aprire le finestre o trattenere i bambini in palestra. Eppure, secondo la Perspective pubblicata sul New England Journal of Medicine, questi strumenti rischiano di essere troppo semplici per un problema che semplice non è più.

Il punto di partenza degli autori è netto: l’inquinamento atmosferico resta una delle principali minacce sanitarie globali. È indicato come secondo fattore di rischio di morte nel mondo e nel 2023 è stato associato a circa 8 milioni di decessi. Quasi tutta la popolazione mondiale, ricorda l’OMS, vive in aree dove l’aria non raggiunge i livelli raccomandati per proteggere la salute.

Al centro c’è il PM2.5, il particolato fine con diametro pari o inferiore a 2,5 micrometri. Entra in profondità nei polmoni, può alimentare processi infiammatori e viene collegato a malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche e neurologiche, oltre che a tumori e danni per la salute materno-infantile. Anche l’ozono troposferico, nelle giornate calde e stagnanti, pesa sul carico globale di malattia.

Dagli indici ambientali agli indici sanitari

La roadmap dell’OMS distingue tra i tradizionali Air Quality Index e gli Air Quality Health Index, cioè indici costruiti non solo sulle concentrazioni degli inquinanti, ma sul rischio per la salute. I primi traducono diversi valori in una scala numerica o cromatica, spesso indicando al pubblico l’inquinante che, in quel momento, presenta il livello più critico. Facile da capire. Ma incompleto.

Il limite, spiegano Brook e Rajagopalan, è che un solo numero non racconta l’esposizione reale a una miscela di sostanze. PM2.5, ozono, biossido di azoto e altri inquinanti agiscono insieme, non in compartimenti separati. Per questo gli indici sanitari, come quello adottato in Canada, cercano di collegare l’esposizione combinata al rischio di eventi avversi, compresa la mortalità.

Il cambio di prospettiva è concreto: non dire soltanto “l’aria è inquinata”, ma indicare “quanto può essere rischiosa” e per chi. Un anziano con scompenso cardiaco, una bambina con asma, un corriere in bicicletta e un atleta allenato non hanno la stessa vulnerabilità. “Il rischio non è distribuito in modo uniforme”, è il messaggio degli autori, e gli strumenti pubblici dovrebbero tenerne conto.

Incendi, clima e città: il rischio cambia volto

Negli ultimi decenni, in Europa, Stati Uniti e Canada, le politiche di regolazione hanno migliorato la qualità dell’aria, riducendo malattie, morti premature e costi economici. Ma il quadro si è complicato. Livelli di inquinamento anche inferiori agli standard normativi possono produrre effetti sulla salute, mentre in molte aree del mondo lo sviluppo basato sui combustibili fossili continua a peggiorare l’esposizione.

La crisi climatica aggiunge un ulteriore strato. Gli incendi boschivi, più frequenti e intensi, generano episodi acuti di cattiva qualità dell’aria e spingono fumo e particolato fine anche a centinaia di chilometri. Negli Stati Uniti, osservano gli autori, parte dei progressi ottenuti con le norme antismog si è fermata proprio per l’aumento dell’inquinamento legato agli incendi.

In questo scenario, gli indici di qualità dell’aria diventano strumenti di adattamento. Servono a decidere se modificare le attività scolastiche, proteggere chi lavora all’aperto, preparare i pronto soccorso a un possibile aumento di accessi per crisi respiratorie o problemi cardiovascolari. Non basta più un avviso generico del tipo “limitare l’attività fisica”: per alcuni è un consiglio, per altri può essere una misura di protezione.

La tecnologia può aiutare, ma non sostituire le decisioni pubbliche. Satelliti, sensori a basso costo, centraline e modelli di esposizione permettono di coprire anche zone dove il monitoraggio è scarso; le app possono inviare messaggi rapidi e mirati. Solo allora, però, l’allerta deve tradursi in azioni: scuole informate, turni rimodulati, servizi sanitari pronti, comunicazioni accessibili anche a chi non usa strumenti digitali.

La roadmap OMS: più equità e meno emissioni

La nuova roadmap dell’OMS chiede indici più orientati alla salute, più trasparenti e più equi. Non è detto che un modello unico funzioni ovunque: le fonti emissive cambiano, così come le miscele di inquinanti, la vulnerabilità della popolazione e la disponibilità di reti di monitoraggio. Tuttavia, una maggiore armonizzazione con gli standard OMS, a partire dal PM2.5, può rendere i sistemi locali più confrontabili.

C’è poi un tema di fiducia. Gli autori sottolineano che gli indici di qualità dell’aria, pur molto diffusi, sono stati valutati ancora in modo limitato: non sempre è chiaro se cambino davvero i comportamenti o se producano benefici sanitari misurabili sulla popolazione. Non significa che siano inutili. Significa, piuttosto, che devono essere progettati meglio, verificati e inseriti in politiche pubbliche più ampie.

Un indice efficace deve dire cosa fare, chi è più esposto e quali servizi devono attivarsi. Deve parlare anche a chi vive vicino al traffico, a chi lavora in strada, a chi ha una bassa alfabetizzazione sanitaria o non può permettersi di “restare al chiuso” nei giorni peggiori. Qui entra il nodo delle disuguaglianze ambientali, spesso visibili proprio dove l’aria è più pesante.

Resta però un punto di fondo: sapere quando l’aria è cattiva non basta se non si riducono le emissioni alla fonte. Gli indici aiutano a proteggersi nei giorni critici, ma la prevenzione passa da meno combustibili fossili, meno traffico motorizzato, maggiore efficienza energetica e tutela degli ecosistemi. Respirare aria pulita, ricorda l’impostazione dell’OMS, è un diritto; misurare meglio l’inquinamento serve, ma l’obiettivo resta abbassarlo.