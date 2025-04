Quando pensiamo a come si vive nelle nostre città, immediatamente ci vengono alla mente le tante contraddizioni che le affliggono ma, allo stesso tempo, le caratterizzano.

Diverse sono le sfaccettature che ciascuno di noi vede di una città come, dall’altro lato anche i pregi e i difetti della città dove si vive. Avreste mai pensato, però, che esiste una classifica dove sono catalogate le 10 città meno pericolose al mondo? Sembra possibile?

Immaginiamo, ma perché anche la cronaca ce ne parla, che non esistano città meno pericolose in assoluto. Ma forse quelle dove si vive meglio rispetto ad altre sì. Vediamo insieme.

Città pericolose: ecco la classifica da conoscere

Ognuno di noi può dare un giudizio personale su quelle che sono le contraddizioni, o le cose positive della città nella quale vive. E non si tratta solo di Italia, ma anche di tutte le città al mondo dove si è soggiornati per un lasso di tempo sufficiente a riuscire a dare un’opinione di come si viva in quel determinato luogo.

In generale, però, ovunque si vada, la diffidenza prende sempre il sopravvento e, specie nelle ore serali e notturne, non ci si sente sicuri da nessuna parte, nemmeno nei luoghi che si conoscono come le proprie tasche purchè siano al di fuori delle mura di casa nostra. Non c’è differenza fra oriente ed Occidente, Nord e Sud del mondo: ovunque, la percezione che si ha è sempre la stessa.

Poche città europee e molte in Medio Oriente

Nonostante tutto, però, è stato possibile stilare una classifica delle 10 città meno pericolose al mondo e, stando a questo, le città più sicure si troverebbero in Medio Oriente. Possibile? A quanto pare sì, e cerchiamo di capire il perché, ci sono anche alcune zone asiatiche, fra queste spicca il Giappone, mentre in Europa spiccano la Svizzera e l’Olanda.

In Oriente, invece, vi è Dubai, l’Oman e gli Emirati Arabi. Abu Dhabi, infatti, viene percepita come città sicura nell’88% dei casi, fa seguito Doha, in Qatar (83%). Successivamente, Dubai e Sharjah (83%), Taipei (anche questa con l’83%), Ras al-Khaimah (83%). Ancora, nella nostra classifica, c’è anche Ajman, negli Emirati Arabi Uniti (82%), Mascate (80%).

In Europa, invece, abbiamo la città de L’Aia, nei Paesi Bassi, con il 79% e Trondheim, in Norvegia, con il 79.6%. Certo si tratta di una classifica basata su determinati elementi ma, è ovvio dire, che si identifica con l’opinione delle singole persone che ci hanno vissuto. È da notare che, in questa classifica, purtroppo, non ci sono città italiane e poche europee.