Buone notizie per i genitori, ora è possibile richiedere molti più soldi e il doppio dei permessi: tutti i Bonus in arrivo.

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per i neogenitori in Italia, grazie a una serie di novità significative introdotte dall’INPS e dalla Legge di Bilancio.

Queste misure non solo offrono un sostegno economico maggiore, ma mirano anche a incentivare la natalità in un momento storico in cui il tasso di natalità è in calo. Analizziamo quindi nel dettaglio i nuovi bonus e permessi disponibili per le famiglie.

Congedo parentale: buone notizie per i genitori

Uno dei cambiamenti più rilevanti è l’aumento dell’indennità di congedo parentale. A partire dal 1° gennaio 2025, il congedo parentale verrà retribuito all’80% della retribuzione per i primi tre mesi, un aumento considerevole rispetto alle precedenti percentuali. In particolare, il primo mese rimane già fissato all’80% come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, ma ci sono novità per il secondo e il terzo mese: anche questi verranno ora retribuiti all’80%, rispetto al 60% e al 30% delle norme precedenti. Questa misura offre un importante sostegno alle famiglie, permettendo di utilizzare il congedo in modo flessibile.

I genitori possono decidere di usufruirne separatamente, in alternanza o simultaneamente, facilitando la gestione della vita familiare nei primi anni di vita del bambino. È fondamentale sottolineare che i genitori possono utilizzare il congedo fino al sesto anno di vita del figlio, o in caso di adozione o affidamento, fino al compimento della maggiore età. Per accedere a questo beneficio, vi sono requisiti specifici: il genitore deve essere un lavoratore dipendente e il congedo di maternità o paternità deve concludersi dopo il 31 dicembre 2024. Questo rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del ruolo dei genitori nel primo periodo di vita del bambino, un momento cruciale per la formazione di legami affettivi e per il benessere della famiglia.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un ulteriore incentivo per le famiglie, il Bonus nuovi nati. Questo bonus prevede un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Per ottenere il bonus, i genitori devono soddisfare alcuni requisiti di accesso, tra cui la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea e un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. La domanda per ricevere il bonus dovrà essere presentata online entro 60 giorni dalla nascita o dall’ingresso del bambino in famiglia

. Questo aiuto finanziario rappresenta un supporto importante per le famiglie, che possono affrontare meglio le spese iniziali legate alla nascita di un figlio, come abbigliamento, attrezzature e spese mediche. L’Assegno unico e universale continua a rappresentare un pilastro del sistema di sostegno alle famiglie in Italia. Questo sussidio economico è attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, a condizione che il giovane soddisfi determinati requisiti. Per i nuovi nati, l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza, garantendo un supporto immediato.

Le famiglie possono ricevere l’assegno se hanno un ISEE valido e se i figli minorenni sono a carico. Per i ragazzi maggiorenni, sono previsti requisiti come la frequenza di corsi di formazione o attività lavorative, garantendo così un sostegno che incoraggia anche l’istruzione e la formazione professionale. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di politiche sociali volte a garantire un futuro migliore per i giovani e per le loro famiglie. Un’altra novità introdotta è il bonus di 500 euro per le attività sportive e ludiche, destinato ai giovani tra i 6 e i 14 anni.

Questo aiuto è rivolto alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro e ha l’obiettivo di incentivare la partecipazione dei ragazzi a attività ricreative e sportive, cruciali per il loro sviluppo fisico e sociale. Le modalità di richiesta del bonus saranno comunicate a breve, ma è già evidente l’importanza di tale misura nel promuovere uno stile di vita attivo e salutare tra i più giovani. Queste nuove misure rappresentano un significativo passo avanti nella politica di sostegno alle famiglie in Italia, affrontando le sfide legate alla natalità e al benessere dei più piccoli.

Con un sistema di congedi parentali più generoso, bonus concreti e un assegno unico che continua a supportare le famiglie, il governo italiano si impegna a creare un ambiente più favorevole per la crescita dei bambini e la serenità delle loro famiglie. La combinazione di queste politiche non solo sostiene le famiglie nel presente, ma investe anche nel futuro della società italiana, promuovendo una cultura della natalità e del sostegno reciproco.