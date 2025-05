Si tratta di uno dei bonus che aiuterà maggiormente le famiglie che hanno bambini piccoli e in età da asilo nido. Si tratta, infatti, del “Bonus Nido”.

Ma, come tutti i bonus e le agevolazioni fiscali, anche in questo caso ci sono dei requisiti da rispettare per far si che l’aiuto economico venga erogato come si deve e proporzionato in base al modello ISEE della famiglia che lo richiede.

Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta e come fare per avere il bonus erogato in maniera corretta e secondo la cifra che a noi spetta di diritto.

I bonus che aiutano le famiglie

Quando pensiamo ai bonus, immediatamente ci viene in mente che è necessario avere un modello ISEE aggiornato all’anno in corso e a tutto ciò che abbiamo e percepiamo per far sì che il bonus stesso possa essere erogato in maniera corretta ed esatta in ogni sua forma. In particolare, sono stati confermati, anche per questo 2025, dei bonus per le famiglie, specie per quelle che hanno figli piccoli.

Uno di questo è il “Bonus Nido”. Si tratta di un aiuto economico per sostenere le famiglie nelle spese di iscrizione e mantenimento del proprio bambino alla scuola prima di quella dell’infanzia. Il bonus, infatti, viene riconosciuto ai nuclei famigliari con figli aventi un’età massima di tre anni per cui pagano le rette per frequentare l’asilo nido.

Come è ovvio, si tratta però di un’agevolazione economica che non viene riconosciuta in automatico, ma bisogna farne un’apposita richiesta sul sito dell’INPS.

Il bonus Nido e l’Assegno Unico Universale

La domanda più comune e che si pongono i tanti genitori che vorrebbero richiederlo è: ma quanto ci spetta? Come dicevamo all’inizio, il tutto si calcola in base al modello ISEE.

Per questo tipo di agevolazione lo possono ricevere le famiglie che hanno un ISEE così:

– 3.600 euro per ISEE fino a 25.000 euro;

– 3.100 euro per ISEE tra 25.001 e 40.000 euro;

– 1.500 euro per ISEE superiore ai 40.000 euro.

La domanda per il bonus nido può essere presentata entro il 31 dicembre di questo anno, esclusivamente online sul sito INPS. Accanto a questo c’è anche un altro tipo di bonus, che si chiama “Assegno Unico Universale”, che viene riconosciuto a tutte le famiglie che hanno figli a carico. L’importo base parte da 201 euro mensili per chi ha un ISEE fino a 17.227,33 euro.

C’è anche il caso dove se entrambi i genitori lavorano, è prevista una maggiorazione aggiuntiva di 34,10 euro mensili, facendo arrivare l’importo arriva a 409,20 euro. Insieme a questo, per coloro che hanno i figli disabili sotto l’anno di età è riconosciuto anche un ulteriore contributo di 120,60 euro mensili, pari a 1.447,20 euro annui.