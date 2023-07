La soda caustica alimentare fa male?

La soda caustica alimentare fa male alla salute o si tratta di un ingrediente sicuro? La soda caustica è considerata un additivo alimentare sicuro per la salute. Questa sostanza, meglio nota con il nome di idrossido di sodio, viene impiegata nella produzione di numerosi alimenti, sia per bambini che per adulti.

Fonte immagine: iStock

La soda caustica alimentare fa male alla salute o è sicura da usare in cucina? L’idrossido di sodio, comunemente noto con il nome di “soda caustica”, è un composto minerale (la sua formula chimica è “NaOH”) e trova spazio in un gran numero di ambiti, dal settore industriale a quello cosmetico, fino a quello alimentare.

Si tratta di una sostanza altamente corrosiva. Non a caso, quando sentiamo parlare di “soda caustica alimentare” non possiamo fare a meno di chiederci se si tratti o meno di un prodotto sicuro per la salute.

A temperatura ambiente, la soda caustica appare solida. Essa si presenta perlopiù in forma di perline, pasticche o scaglie, ma è possibile trovarla anche in forma liquida.

Probabilmente avrai sentito parlare della soda caustica in merito alla produzione artigianale dei saponi. In effetti, questo è uno degli ingredienti più utilizzati per fare il sapone in casa, ma si tratta solo di uno dei molteplici impieghi di questa sostanza.

L’idrossido di sodio, infatti, è utile nella pulizia dei sanitari e, più in generale, delle superfici. Questa sostanza viene impiegata nella produzione di coloranti, trova spazio nella pulizia dei pavimenti, nella produzione di prodotti per disgorgare gli scarichi dei lavandini e, come dicevamo, puoi trovarla anche sotto forma di additivo alimentare.

Ma esattamente a cosa serve la soda caustica alimentare? Ed è pericolosa per la salute?

Vediamo di capirne di più su questo argomento.

Soda caustica alimentare: a cosa serve?

La soda caustica alimentare pura viene comunemente impiegata nel processo di produzione e lavorazione di numerosi tipi di alimenti, in veste di correttore di acidità, e non solo.

Per fare qualche esempio, questo elemento viene impiegato nella preparazione dei Brezel, poiché ne conferisce il caratteristico e inconfondibile colore marrone.

La soda caustica trova spazio anche nella preparazione del caramello, viene impiegata per eliminare il sapore amaro dalle olive e nella produzione di snack, confetture e prodotti da forno.

In quali alimenti si trova?

In poche parole, puoi trovare la soda caustica alimentare (indicata con la sigla E524), in una moltitudine di prodotti, come:

Marmellate

Creme spalmabili alla frutta

Creme di verdure

Alimenti per bambini e lattanti

Margarina

Gelati

Dolci da forno.

Questo composto, inoltre, trova spazio nella preparazione di un piatto tipico della cucina scandinava, vale a dire il lutefisk, una ricetta a base di pesce (stoccafisso o baccalà).

Ma tornando alla nostra domanda, l’E524 è sicuro per la salute?

La soda caustica alimentare fa male alla salute?

Se impiegato come additivo nella preparazione dei prodotti sopra citati, la soda caustica alimentare è considerata sicura per la salute dalle autorità sanitarie. Ciò, a condizione che si tratti di soda caustica alimentare con la sigla E524.

In generale, però, è opportuno evitarne un utilizzo eccessivo e attenersi alle dosi indicate.

Ricordiamo che la soda caustica è molto corrosiva e può sviluppare molto calore se disciolta in acqua. Ragion per cui è fondamentale maneggiarla con attenzione, utilizzando degli appositi dispositivi di protezione, come i guanti, un grembiule e occhiali protettivi, in modo da evitare il contatto con la pelle o con occhi e mucose.

