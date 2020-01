Smile for Good: il primo dentifricio in tubetto di plastica riciclabile

Fonte immagine: Colgate Palmolive

Colgate Smile for Good: il primo tubetto di dentifricio realizzato in plastica riciclabile e con lista corta di ingredienti.

Parliamo di: Bellezza naturale

Venti miliardi di tubetti di dentifricio all’anno diventano rifiuti impossibili da riciclare. La composizione di un tubetto è costituita da

fogli di plastiche di diverso tipo che avvolgono un sottile strato di alluminio. Questo mix di materiali rende molto complesso il riciclo dei dentifrici. Ecco perché Colgate ha deciso di lanciare un nuovo tubetto facilmente riciclabile: Smile for Good.

A differenza degli altri dentifrici il nuovo prodotto Colgate è realizzato soltanto con polietilene ad alta densità (HDPE), un tipo di plastica che viene comunemente riciclata. Certo non è tutto oro quel che luccica perché l’HDPE è comunque un polimero derivante dal petrolio: per ottenere un chilogrammo di polietilene ad alta densità sono necessari ben 1,75 kg di petrolio. Inoltre è sempre necessaria una corretta raccolta differenziata fatta dagli utenti per poter riciclare effettivamente il nuovo tubetto di Colgate.

Tuttavia va dato atto all’azienda di aver introdotto un prodotto sicuramente interessante dal punto di vista della riciclabilità e finora unico sul mercato. Smile for Good però ha un’altra caratteristica che lo rende eco-friendly, ovvero il 99,7% di ingredienti naturali chiaramente indicati sul tubetto, una lista corta, dunque facilmente intellegibile da parte di chiunque, e oltretutto certificata dalla Vegan Society, da FSC e EcoCert.

Fonte: Colgate

Assieme al nuovo dentifricio riciclabile Colgate ha introdotto sul mercato anche uno spazzolino realizzato in bambù: Colgate Bamboo. L’obiettivo da parte della multinazionale è di raggiungere il 100% di packaging riciclabili entro il 2025.

Noel Wallace, Chief Executive Officer e President of Colgate-Palmolive ha commentato:

“Colgate intende rendere i tubetti riciclabili parte dell’economia circolare, facendo in modo che la plastica venga riutilizzata e non diventi un rifiuto. Se riusciremo a renderli uno standard fra tutte le aziende del settore, vinceremo tutti. Vogliamo che tutti i dentifrici – e in definitiva tutti i tipi di tubetto – soddisfino gli stessi requisiti di riciclabilità che noi abbiamo raggiunto. Possiamo tutti allinearci a questi standard per quanto riguarda le confezioni e continuare a competere sul prodotto all’interno.”

Il dentifricio Smile for Good è in vendita (anche nella sua versione Whitening) presso la grande distribuzione ad un prezzo di 3,29€, solo di poco superiore rispetto ai comuni tubetti.