Sirena House, casa da sogno nella foresta del Costa Rica

Una casa da sogno immersa nella natura del Costa Rica, ecco Sirena House un insieme di padiglioni design dall'impatto ridotto al minimo.

Sirena House è il risultato concreto di come si possa vivere immersi nella natura, ma con un impatto quasi azzerato. Una casa da sogno di puro design è costituito da una serie di padiglioni collocati a breve distanza l’uno dall’altro e immersi nel verde incontaminato di Santa Teresa in Costa Rica, a pochissimi passi dal mare.

Gli spazi separati costituiscono l’intera dimora, progettata dallo Studio Saxe, che sfrutta la raccolta dell’acqua piovana per riciclarla e creare al contempo energia.

Sirena House, che ha visto la luce nel novembre del 2020, si estende per circa 1000 metri quadrati completamente immersi nella natura circostante. Una soluzione necessaria per impattare al minimo con la natura circostante, rispettandola in qualità di ospiti tanto da mimetizzarsi all’interno della zona verde.

I vari padiglioni sono collegati da passaggi interni ma anche da percorsi esterni, una scelta necessaria per invadere lo spazio il meno possibile. Senza eliminare piante e alberi, ma convivendo con la loro presenza.

Una casa da sogno immersa nel verde del Costa Rica

I vari padiglioni sono costituiti da materiali sostenibili e comprendono vaste vetrate in grado di immergere gli spazi nella luce, una necessità in grado di ampliare la stessa struttura. Le fondamenta sono in cemento mentre i padiglioni sono costituiti da legno e acciaio, con tanto di leggerissime colonne dal look minimal in grado di sorreggere i tetti sovrapposti.

L’effetto finale è quello di un insieme di blocchi dall’aspetto solido, ma leggero, con tanto di ventilazione incrociata in grado di agevolare una buona temperatura senza elettricità. Mentre la particola struttura dei tetti protegge le aree dal calore eccessivo del sole.

Tutti i padiglioni affacciano sulla piscina interna, ma con effetti panoramici sia verso la zona verde che verso la spiaggia, una vera propria oasi di bioedilizia con vetrate a tutta parete in grado di alleggerire le linee strutturali. Una dimora dall’impatto minimo e perfettamente in sintonia con l’ambiente circostante, che potrà garantire un vero relax e del tutto naturale.

