C’è aria di fiori d’arancio dopo Sanremo? Un avvenimento alquanto inaspettato manda i fan in fibrillazione…

Sanremo, quest’anno, è stato il Festival dei record. Un grande successo, una vera e propria macchina che funziona perfettamente, dietro cui c’è il lavoro di moltissime persone, oltre a chi lo conduce, ai cantanti e a tutto il resto.

Quest’anno gli ascolti hanno toccato picchi davvero elevati. Basti pensare alla prima serata, che ha toccato picchi pari al 65% di share, e alla serata cover, dove si è raggiunto il 70,8% di gradimento. Per non parlare dell’ultima serata, che ha ottenuto il 73,1% di share.

Il successo di questo Festival è dovuto a più fattori, oltre, naturalmente, alla bravura indiscutibile del conduttore, Carlo Conti. Il pubblico ama ancora lasciarsi incantare dalla musica, e questa kermesse è una tradizione che coinvolge un po’ tutti, adulti e giovanissimi, ragion per cui potrebbe essere, di certo, uno dei motivi di tanto successo.

Quest’anno ci sono stati anche diversi imprevisti, come le cadute di Francesca Michielin e Kekko Silvestre dei Modà, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio e i due cantanti si sono potuti esibire. Il palco dell’Ariston è un trampolino di lancio incredibile, ma al di fuori ci sono altrettanti eventi, come conferenze stampa, interviste e molto altro ancora.

Qui, si parla più nel profondo dei cantanti, si cerca di conoscerli meglio, non solo a livello professionale, ma anche cercando di scoprire qualcosa in più sulla loro vita privata.

Sanremo 2025, questa coppia potrebbe sposarsi a breve?

Quando si va a Sanremo, molti cantanti portano con sé anche un po’ del loro privato. Se stanno vivendo una storia d’amore con un altro personaggio dello showbiz, poi, sono molto al centro del gossip.

Una coppia che fa molto parlare di sé, è certamente quella formata dal rapper Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, e Giulia de Lellis, influencer molto amata. A Sanremo, Effe ha portato il brano Damme ‘na mano.

Effe e De Lellis sono insieme dalla scorsa estate, e a quanto pare starebbero facendo sul serio. I due sarebbero molto legati, e questo legame è venuto ancor più fuori durante il Festival, quando Tony avrebbe inviato una rosa alla sua fidanzata.

All’inizio si pensava le rose fossero 4 mila, ma poi Tony ha smentito, dicendo che la rosa era solo una. Lui stesso ha detto, in conferenza stampa:«Entrambi lavoriamo molto, ci basta trovare dieci minuti in cui possiamo guardarci negli occhi e parlare. Non servono effetti speciali».

In molti hanno pensato che magari il giovane potrebbe farle una proposta di matrimonio, ma quando gli è stato chiesto da un giornalista del Messaggero, lui ha risposto con un “no comment“. Vedremo, come si suol dire: se son rose, fioriranno.