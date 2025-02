Il periodo di utilizzo della Carta “Dedicata a Te”, destinato a supportare le famiglie italiane sta per giungere al termine.

Attivata a settembre 2024, questa misura di sostegno ha come scadenza il 28 febbraio 2025, data entro la quale i beneficiari devono utilizzare l’intero credito a loro disposizione. Una volta superata questa data, eventuali importi residui saranno perduti, rappresentando così un’opportunità da non sottovalutare per le famiglie che ne hanno diritto.

La Carta “Dedicata a Te” è stata concepita per rispondere alle esigenze di 1,3 milioni di famiglie italiane con almeno tre componenti. La selezione dei beneficiari è avvenuta attraverso una valutazione basata su requisiti specifici. Per accedere al bonus, è fondamentale che le famiglie siano residenti in Italia e iscritte all’Anagrafe della Popolazione Residente. Inoltre, è necessario presentare un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario in corso di validità, il quale non deve superare i 15.000 euro. Questa soglia è stata fissata per garantire che il sostegno sia indirizzato a chi realmente ne ha bisogno, evitando di allargare il raggio d’azione a famiglie con un reddito più elevato.

Cosa si Può Acquistare con la Carta?

La Carta “Dedicata a Te” offre la possibilità di effettuare acquisti di beni essenziali, contribuendo così a migliorare la qualità della vita delle famiglie beneficiarie. Gli acquisti consentiti includono:

Beni alimentari di prima necessità: Escludendo le bevande alcoliche, questa categoria si concentra su alimenti che soddisfano le esigenze quotidiane delle famiglie. Carburanti: La possibilità di utilizzare il credito per il rifornimento di carburante rappresenta un aiuto significativo, specialmente per le famiglie che dipendono dall’auto per spostamenti quotidiani, come il lavoro o la scuola. Abbonamenti per il trasporto pubblico locale: Cruciale in un contesto urbano, dove l’accesso al trasporto pubblico è fondamentale per la mobilità e l’integrazione sociale.

Questa selezione di beni e servizi mira a garantire che il supporto sia utilizzato in modo mirato e responsabile, contribuendo a soddisfare le necessità fondamentali delle famiglie.

Il credito della Carta “Dedicata a Te” può essere speso in diversi luoghi, facilitando l’accesso ai beni di prima necessità. Gli esercizi commerciali abilitati includono:

Esercizi commerciali che vendono generi alimentari: Supermercati, negozi di alimentari e mercati rionali possono accettare il pagamento tramite la carta, garantendo una vasta gamma di scelte per i beneficiari. Distributori di carburante: Solo i distributori che aderiscono alla convenzione possono accettare la carta, il che significa che è importante verificare quali sono i punti di rifornimento disponibili. Punti vendita per abbonamenti del trasporto pubblico locale: Le famiglie possono utilizzare il credito per acquistare abbonamenti che facilitano i viaggi quotidiani.

Per facilitare l’accesso a queste opportunità, il Ministero dell’Agricoltura ha siglato accordi con la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), permettendo ai beneficiari di ottenere uno sconto del 15% sugli acquisti effettuati nei supermercati aderenti. Questo incentivo rappresenta un ulteriore aiuto per le famiglie, poiché consente di massimizzare l’utilizzo del bonus.

Informazioni Utili e Scadenza del Bonus

È fondamentale ricordare che il credito della Carta “Dedicata a Te” deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025. Dopo questa data, qualsiasi importo residuo non sarà più disponibile, rappresentando una perdita per le famiglie che non hanno sfruttato appieno il supporto offertogli. Pertanto, i beneficiari sono invitati a pianificare i propri acquisti con attenzione, in modo da non perdere il credito accumulato.

Per ulteriori dettagli riguardanti l’utilizzo della carta, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Agricoltura o la pagina dell’INPS, dove sono disponibili informazioni dettagliate e aggiornamenti sulle modalità di spesa e sugli esercizi commerciali convenzionati.

La Carta “Dedicata a Te” rappresenta un’importante opportunità di sostegno per le famiglie italiane in un momento di difficoltà economica, offrendo un contributo concreto per affrontare le spese quotidiane. Con la scadenza che si avvicina, è fondamentale che i beneficiari non solo siano consapevoli dell’importo a loro disposizione, ma anche delle modalità per utilizzarlo al meglio.