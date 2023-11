Seitan, tofu e tempeh: quali sono le differenze

Sono tre alternative proteiche a base di vegetali, ma si distinguono per i loro ingredienti e il processo di produzione. Il seitan è principalmente costituito da glutine di grano, che lo rende ricco di proteine ma inadatto per coloro con sensibilità al glutine. Il tofu è a base di soia, ed è noto per la sua versatilità e la consistenza morbida. Il tempeh è fatto da soia fermentata ed è caratterizzato da un sapore robusto e una consistenza leggermente granulosa. A voi la scelta.

Fonte immagine: Pexels

Seitan, tofu e tempeh, le cui differenze approfondiamo nel corso di questo articolo, rappresentano delle alternative proteiche di origine vegetale adatte a chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana o, per qualsivoglia motivo, a chi voglia ridurre il consumo di prodotti di origine animale. Nonostante sempre più diffusi, possono creare confusione tra chi non li consumi frequentemente. Analizziamo allora in cosa si differenziano e come utilizzarli in cucina.

Fonte: Pexels

Cos’è il seitan

Il seitan, anche chiamato “carne di grano”, è un alimento ricavato dal glutine del frumento. È noto per la sua consistenza simile a quella della carne e il suo alto contenuto proteico. Si prepara a partire da un impasto di farina di frumento e acqua che viene “lavato” diverse volte fino a ricavare il solo glutine. Quest’ultimo viene poi lavorato in una pasta e cotto, spesso in brodo, prima di essere utilizzato in svariate preparazioni.

Il seitan è molto versatile e può essere cucinato in vari modi. È possibile marinarlo, grigliarlo, cuocerlo al forno o friggerlo. Si può cuocere in padella, in umido, sotto forma di arrosto, utilizzarlo come ingrediente di polpette, stufati, burger e perfino kebab vegetali. Grazie alla sua consistenza carnosa, è generalmente utilizzato come sostituto della carne in molti piatti vegetali.

Fonte: Pexels

Cos’è il tofu

Il tofu, noto anche come formaggio vegetale, è prodotto dalla cagliatura del latte di soia, un processo al cui termine si possono ottenere diverse consistenze di tale alimento. Può risultare setoso, morbido, solido o molto denso, a seconda delle preferenze. E’ una fonte ricca di proteine vegetali ed è privo di colesterolo, ha un sapore delicato – per alcuni non sa di niente – e può essere utilizzato in una vasta gamma di preparazioni nelle quali lo si può insaporire con l’aggiunta di salsa di soia, erbe e spezie.

Può essere grigliato, saltato in padella, usato come base per frullati o aggiunto a zuppe e stufati. A seconda del tipo di tofu, può essere utilizzato per piatti dolci o salati, a seconda delle preferenze personali.

Fonte: Pexels

Cos’è il tempeh

Passiamo al tempeh, che è un alimento a base di soia fermentata. Il processo di fermentazione che sta alla base della sua produzione coinvolge l’uso del Rhizopus oligosporus, fungo della famiglia delle Mucoraceae e coltura iniziale per la produzione del tempeh casalingo, appunto, e di quello industriale.

Il risultato è un prodotto con una consistenza più spessa rispetto al tofu e un sapore leggermente nocciolato. Anche questo è una fonte eccellente di proteine, ed è anche ricco di fibre e probiotici benefici per la salute intestinale. A causa del suo sapore deciso, è preferito nella realizzazione di piatti salati, come insalate, sandwich, e frittate. La sua consistenza lo rende adatto alla grigliatura e alla marinatura.

Differenze tra seitan, tofu e tempeh

Approfondito cosa sono seitan, tofu e tempeh, passiamo alle particolarità di tali alimenti.

Il seitan è fatto di glutine di frumento, il tofu è fatto di latte di soia cagliato e il tempeh è a base di soia fermentata. Questa differenza può essere rilevante per chi ha allergie o intolleranze alimentari.

Il seitan è il leader indiscusso in termini di contenuto proteico, con circa il 25-30% di proteine. Il tofu contiene meno proteine, ma comunque una quantità significativa, mentre il tempeh ha un contenuto proteico simile al seitan ma con un profilo aminoacidico più completo grazie alla fermentazione.

Il seitan ha una consistenza carnosa e un sapore neutro; il tofu ha una consistenza variabile da setosa a solida e un sapore delicato che assorbe facilmente gli aromi delle marinature. Il tempeh ha una consistenza densa e un sapore leggermente nocciolato e terroso dovuto alla fermentazione.

In conclusione, se siete alla ricerca di alternative proteiche a base vegetale, il seitan, il tofu e il tempeh sono tre opzioni valide, ognuna con le sue caratteristiche uniche. La scelta dipenderà dai vostri gusti personali, dalle vostre esigenze nutrizionali e dalle preferenze culinarie.

