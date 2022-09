“Seguici nel futuro”: a Milano un nuovo murales che assorbe la CO2

Il nostro impegno per contrastare i cambiamenti climatici deve partire dalle piccole azioni quotidiane. Siamo sempre più attenti a ciò che mangiamo, cosa acquistiamo e come ci spostiamo, ma dobbiamo anche tenere lo sguardo puntato al futuro per non perderci i prodotti più sostenibili e innovativi che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.

E se vi dicessimo, ad esempio, che è possibile tinteggiare la vostra casa usando una pittura climate positive che migliora l’aria che respirate? È questa l’innovazione delle vernici Airlite, pitture in polvere adatte a ogni ambiente, dagli interni agli esterni, dagli uffici ai ristoranti e agli edifici storici, con la capacità di eliminare gas di scarico, sostanze chimiche nocive, formaldeide e cattivi odori, facendo respirare i muri e prevenendo così anche le muffe.

AGN ENERGIA, leader nella fornitura di GPL, è una compagnia energetica moderna che opera in tutti i comparti: gas tecnici non inquinanti, gas naturale ed energia elettrica 100% green, soluzioni di efficienza energetica, produzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di ricarica per la mobilità elettrica. Presente su tutto il territorio italiano, guarda al futuro con prodotti in grado di migliorare la qualità della nostra vita e dell’ambiente in cui viviamo. L’impegno dell’azienda nel far conoscere ai cittadini le innovazioni che puntano alla sostenibilità si concretizzerà a Milano con un murales realizzato dal collettivo di artisti Artkademy, già autore di importanti murales per brand come Zalando, Puma e Corona, utilizzando proprio le vernici Airlite.

Il nuovo murales, esposto dal 15 settembre al 15 ottobre in Ripa di Porta Ticinese 43 a Milano, è incentrato sul tema della sostenibilità tanto caro a AGN ENERGIA e ritrae due bambini che disegnano la loro idea di natura e città moderna che si fondono insieme, completando il tutto con lo slogan Seguici nel futuro.

Ad affiancare il grande murales ci sarà anche un evento in programma per il 6 ottobre presso il locale Combo, a circa 500 metri dal murales, dal titolo Future Way Night.

Non è la prima volta che AGN ENERGIA si fa promotrice della nuova frontiera della street art ecologica. Lo scorso aprile, sempre a Milano, in seguito ad un sondaggio promosso in occasione dell’evento nazionale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano “Giornate FAI per le scuole” aveva presentato il murales assorbi-smog “Protect the E(art)h”, realizzato da Technicalz Studio sul muro esterno di uno degli edifici del Politecnico di Milano, in via Saldini 31.