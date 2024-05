Friluftsliv : ecco il segreto della felicità secondo i norvegesi

Friluftsliv è un termine norvegese, che rappresenta il vero segreto della felicità. Tutti noi possiamo vivere sani e felici, basta solo sapere come fare. In Norvegia la risposta è facile: bisogna stare più tempo a contatto con la natura, vivere il proprio tempo all'aperto, respirare l'aria buona di montagne, mare, boschi, prati, allontanandosi dalla frenesia e dallo stress delle città.

Si chiama Friluftsliv, una parola un po’ difficile da pronunciare per chi non è nato in Norvegia o non parla il norvegese. Altro non è che la ricetta della felicità secondo il paese scandinavo. Per i norvegesi, infatti, essere felici è davvero semplice. Basta seguire pochi semplici consigli per poter vivere per sempre sereni e contenti e scacciare ogni tipo di preoccupazione. È più facile di quello che potrebbe sembrare: Friluftsliv, il segreto della felicità secondo i norvegesi, è davvero alla portata di tutti quanti.

Cosa significa Friluftsliv

Friluftsliv è una parola norvegese davvero molto particolare, trovata per la prima volta in un poema di Henrik Ibsen nel 1859. Con questo termine, chi abita in Norvegia intende la buona abitudine di trascorrere più tempo libero possibile all’aria aperta, immersi nella natura. Così da vivere dei minuti di qualità, beneficiando di tutte le proprietà salutari che stare fuori casa ha sulla mente e sul corpo.

Friluftsliv è il segreto della felicità. Semplice e chiaro. Un ricordo ai tempi in cui erano più propensi alla vita outdoor e meno a quella indoor. Anche i bambini stavano più spesso all’aria aperta di quanto facciano, invece, oggi. Rinchiusi sempre tra quattro mura, da mattina a sera. Uscire più spesso può essere un toccasana per il benessere complessivo di ogni persona.

Qual è il segreto per essere sani e felici

Il segreto per essere sani e felici è tutto qui. Vivere più tempo possibile all’aria aperta. Trascorrere più tempo possibile nella natura ha, infatti, molti benefici per la salute mentale e fisica. Più di quanti potremmo immaginarci. Chi lo avrebbe detto che il segreto della felicità è tutto qui: riscoprire il contatto con la natura, vivere il più possibile fuori casa, stare all’aria aperta, così da allontanare ansia e stress e contrastare gli effetti negativi della vita frenetica di tutti i giorni.

Non dobbiamo poi fare molto. Dobbiamo solo organizzare più attività lontane dal caos cittadino. Ad esempio:

trekking in montagna

meditazione nei boschi

pic nic in campagna

passeggiate nel parco vicino casa

camminata sul lungomare

Il 77% dei norvegesi pratica il Friluftsliv con costanza. E il 25% lo fa addirittura ogni giorno. Perché ogni occasione è buona per immergersi nella natura, insegnando anche a chi amiamo a fare lo stesso. Così da ritrovare il contatto con la Terra e potendo beneficiare di tutti i benefici e le proprietà che la vita outdoor porta con sé.

I benefici della natura per mente e corpo

Sono davvero molti i benefici di questa buona abitudine che dovremmo iniziare a copiare anche noi dai nostri amici norvegesi. Innanzitutto, gli effetti positivi sulla mente sono tanti:

allontana lo stress

aiuta a combattere l’ansia

permette di scacciare la depressione

aumenta la concentrazione al lavoro e nello studio

migliora la motivazione

aiuta a imparare sempre cose nuove

Sul corpo, poi, i benefici sono davvero molti, perché possiamo fare più attività fisica, bruciare più calorie, tenere in allenamento i muscoli, respirare aria buona che fa bene a ogni parte del nostro organismo. Inoltre, stare all’aria aperta migliora le difese immunitarie e aumenta la produzione di endorfine, con tanti benefici sul cuore, sulla pressione e sulla muscolatura. Può anche aiutarci a regolare sonno, umore e appetito.