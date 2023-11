Sedano: proprietà e valori nutrizionali

E' noto per il suo alto contenuto di fibre, che aumentano il senso di sazietà e contribuiscono a ridurre il colesterolo e i trigliceridi nel sangue. Contiene molecole come il fenolo e l'inositolo, che migliorano la funzionalità intestinale e riducono la formazione di gas. Ha anche proprietà diuretiche ed è utile per combattere le infiammazioni grazie alla presenza di vitamina A. Può essere consumato sia crudo che cotto sia per spuntini salutari che all'interno di parecchie ricette.

Fonte immagine: Pexels

Il sedano, conosciuto scientificamente come Apium graveolens, è un ortaggio ricco di proprietà e di valori nutrizionali che sarebbe bene approfondire. Lo amiamo per la sua naturale croccantezza e ne apprezziamo il potere rinfrescante, tanto da renderlo protagonista di pinzimoni e spuntini salutari nei quali lo accompagniamo con formaggio cremoso. Ma le sue virtù non si riducono a questo. Di seguito approfondiamo quali sono i suoi benefici e a che cosa fa bene mangiare sedano crudo.

Sedano, caratteristiche

Il sedano è una pianta originaria del Mediterraneo appartenente alla Famiglia delle Ombrellifere. Ne esistono diverse varietà, tra le quali il sedano rapa. La pianta del sedano può raggiungere altezze di circa 80 centimetri, l’ortaggio si può consumare crudo o cotto e si distingue per il suo stelo lungo e fibroso, le foglie verdi e il sapore fresco.

Fonte: Pexels

Valori nutrizionali del sedano

E’ uno degli alimenti a più basso contenuto calorico per eccellenza, ma ciò non incide sul fatto che sia ricco di nutrienti essenziali. Dando un’occhiata ai valori nutrizionali del sedano crudo (per 100 grammi di parte edibile), scopriamo come contenga:

20 calorie

88,3 g di acqua

2,3 g di proteine

0,2 g di lipidi

0 mg colesterolo

2,4 g di carboidrati disponibili

1,6 g di fibra totale (fibra solubile 0,18 g; fibra insolubile 1,41 g)

140 mg di sodio

280 mg di potassio

45 mg di fosforo

1,24 mg di zinco

3 µg di selenio

E, tra le vitamine, così come riportato – come sopra – dal sito Humanitas:

0,06 mg di tiamina (vitamina B1)

0,19 mg di riboflavina (vitamina B2)

0,2 mg di niacina (vitamina B3 o vitamina PP)

207 µg di vitamina A retinolo equivalente

32 mg di vitamina C

Proprietà del sedano

Come anticipato, il sedano spicca per numerose proprietà per la salute. E’ ricco di acqua e potassio, il che lo rende un diuretico naturale che aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso dal corpo, a ridurre il gonfiore e a mantenere l’equilibrio idrico nel corpo. Le fibre aiutano a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, favorendo la salute cardiaca. Molecole in esso presenti (parliamo del fenolo e dell’inositolo) migliorano l’attività dell’intestino e riducono la formazione di gas, favorendo una digestione più facile.

Il sedano contiene composti come acido caffeico, acido ferulico, tannino, saponina e kaempferolo: grazie a questi può vantare una potente azione antiossidante, utile per rimuovere i radicali liberi. Nello studio intitolato “Beneficial effects of celery (Apium graveolens) on metabolic syndrome: A review of the existing evidences“, viene riportato che tra i composti naturali, è fonte di sostanze fitochimiche come acidi fenolici, flavoni, flavonoli e antiossidanti come vitamina C, beta-carotene (provitamina A) e manganese. Antiossidanti che svolgono un ruolo importante nel diminuire il danno ossidativo. Le sostanze fitochimiche presenti nel sedano, inoltre, hanno la capacità di prevenire l’infiammazione. I flavonoidi sopprimono quella cardiovascolare.

Ancora, i fitonutrienti contenuti nel sedano possono interagire con ormoni che regolano la pressione sanguigna, contribuendo al controllo dell’ipertensione. Infine, è un ottimo alimento per chi cerca di controllare il peso, poiché ha poche calorie ma regala una buona una sensazione di sazietà.

Fonte: Pexels

A cosa fa bene mangiare sedano crudo?

Il consumo di sedano crudo è associato a benefici in fatto di:

Idratazione: l’alto contenuto d’acqua nell’ortaggio aiuta a mantenere il corpo ben idratato, ed è particolarmente utile in estate o dopo l’attività fisica.

Digestione: le fibre in esso presenti favoriscono la regolarità intestinale e aiutano a prevenire problemi digestivi.

Pressione sanguigna: il potassio contribuisce a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Perdita di peso: il sedano crudo è uno snack a basso contenuto calorico che può essere consumato senza sensi di colpa.

