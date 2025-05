Per questa categoria di contribuenti è previsto un interessante sconto INPS. Ecco maggiori dettagli, in merito

Come ben sappiamo, l’INPS è l’ente che in Italia, si occupa della gestione di servizi inerenti previdenza sociale, assistenza, welfare. Nel dettaglio, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si occupa di pensioni, indennità e sussidi, nonché della gestione dei contributi.

Questi ultimi, sono essenziali per ottenere il trattamento pensionistico. L’Inps, in questo contesto, si occupa di riscuotere i contributi di lavoratori autonomi, indipendenti, imprese. L’ente svolge anche una funzione di verifica che il versamento dei contributi sia effettivamente avvenuto. Se questi non saranno versati, scatteranno provvedimenti per il recupero dei sopraccitati crediti.

E a proposito di contributi, c’è un interessante incentivo che li riguarda e che è possibile ottenere per una specifica categoria di contribuenti. Si tratta di uno sconto INPS, che potrebbe essere molto conveniente.

Sconto INPS per tre anni: chi può accedervi e occhio a non perdere il diritto

Con la Manovra di Bilancio 2025, sono diverse le novità introdotte. Tra queste, anche nuovi incentivi.

Nel dettaglio, c’è un incentivo che potrebbe rivelarsi conveniente per coloro che intendono aprire una nuova attività nel settore artigianale o come commercianti. Se tali contribuenti si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali INPS, nel corso dell’anno corrente, potranno godere di uno sconto del 50% sui contributi previdenziali, per un periodo di tre anni.

In sostanza, pagherebbero la metà dei contributi per 36 mesi, il che è certamente un’agevolazione. Si tratta di un beneficio che spetta a coloro che decidono di aprire un’attività (o l’hanno aperta), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Possono accedere al suddetto incentivo, anche coloro che scelgono il regime fiscale forfettario per avviare ditte individuali o a conduzione familiare. I contributi che potranno avere diritto allo sconto sono quelli inerenti aliquota IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti).

Non vi sono sconti per contributi maternità o fondo cessazione attività, che invece ha a che fare solo con i commercianti. Lo sconto, in totale, può raggiungere un massimo di 300 mila euro in tre anni e non è possibile cumularlo con altri benefici come l’agevolazione 50% per pensionati over 65 e del 35% per chi ha regime forfettario.

È possibile fare richiesta dell’incentivo tramite sito Agevolazioni INPS. L’ente, peraltro, pubblicherà un modulo da riempire. La richiesta deve essere inoltrata prima che scada la prima rata dei contributi, ossia 16 maggio 2025.

È fondamentale ricordare che per non perdere l’agevolazione non bisogna interrompere il versamento dei contributi.