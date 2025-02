C’è una canzone di questo Festival di Sanremo che sta facendo scendere fiumi di lacrime perché tocca corde sensibili.

Il Festival di Sanremo 2025 si sta avviando alla sua conclusione e il pubblico avanza le proprie supposizioni su chi potrà essere il vincitore. Tra le 30 canzoni solo alcune saliranno sul podio e tra queste probabilmente ci sarà quella di Simone Cristicchi.

Il cantautore romano, noto per i suoi brani basati su temi sensibili, in particolar modo legati alla disabilità o alla sanità mentale, è approdato sul palco dell’Ariston con “Quando sarai piccola” un pezzo che racconta la malattia di sua madre, e quella di altre mamme come lei, l’Alzheimer.

Una canzone che sicuramente spacca in due il cuore, con parole struggenti e che inevitabilmente aprono i rubinetti delle lacrime. Una bomba emozionale che non risparmia nessuno. O forse quasi. Qualcuno l’ha bocciata, e non solo Selvaggia Lucarelli al Dopo Festival, ma anche Amadeus l’anno scorso.

Il confronto tra questo Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti e quello delle precedenti edizioni di Amadeus è impossibile non farlo. Nonostante si stia cercando in tutti i modi di evitarlo, ci pensano già i social a ricalcare le grosse differenze, che ci sono eccome!

Cosa è successo tra Simone Cristicchi e Amadeus

A rincarare la dose, ci ha pensato in questi ultimi giorni proprio Simone Cristicchi, che alla luce del grande successo che sta avendo il suo brano, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato che Amadeus invece la scartò. Questa dichiarazione è diventata virale, scatenando opinioni e punti di vista discordanti.

Ora, che l’Italia sia un Paese diviso per natura è risaputo, ed è altrettanto ovvio che lo sia anche sul Festival e il ritorno di Carlo Conti ha ancor di più ha evidenziato quella linea che divide i “nostalgici” della kermesse lineare, formale e aperta alla censura e quella più giovanile, ribelle, e spensierata. Forse la grande rivelazione è che nessuno si aspettava che Cristicchi appartenesse alla prima.

“L’avevo proposta anche ad Amadeus. Arrabbiato con lui? Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo.” Ha rivelato l’artista. Parole che non passano inosservate e che portano a chiedersi perchè “Quando sarai piccola” non era adatta ai Sanremo di Ama.

Secondo Fanpage Amadeus riteneva la canzone molto particolare “però c’erano altre canzoni che toccavano temi differenti e questa usciva dal suo mosaico musicale”. Insomma alla fine è così: ad ogni Sanremo, le proprie canzoni e Cristicchi riflette proprio questa linea guida.